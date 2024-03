“Espero de corazón que el Coro San José nunca desaparezca”

Las serenatas del Coro San José de Cangas se adelantan este año al sábado para cantar de madrugada a Pepas y Pepes aprovechando el fin de semana más cercano al propio día 19. Pablo González “Perete”, hijo de inolvidable músico Tucho “Perete” es el director del coro, tras el fallecimiento de éste en mayo de 2019.

Pablo González “Perete” también es entrañable como lo era su padre, al que, en Cangas, quizás sólo en el banco, nadie conocía como Antonio sino Tucho Perete. Por sus venas corre la misma pasión por la música que derrochaba su padre y cuando falleció, en mayo de 2019, Pablo cogió sus batutas para ponerse al frente del Coro San José y no dejar morir una tradición maravillosa de 1934 en una de las pocas villas de Galicia que sigue cantando a las Pepas y Pepes, de madrugada, en sus locales o ante sus casas, en donde se les espera con comida y bebida para seguir la rondalla.

Este coro, integrado por más de medio centenar de personas que se unen una vez al año para cantar las cuatro piezas de San José, volverá a salir este sábado, a las doce de la noche desde la Praza do Arco. En esta ocasión se adelanta la actuación a la del propio día de San José, que es el martes 19, para hacerlo coincidir en el fin de semana más cercano.

Pablo “Perete” realizaba ayer uno de los últimos ensayos en el Auditorio de Cangas con las cuatro piezas escogidas, todas ellas arreglos de su padre. Son muchas voces a las que hay que poner de acuerdo: “El cosechero” de Ramón Ayala; “Samba en preludio”, de Vinicius de Moraes; “Eu sei que vou te amar”, de A.C. Jobim y “El viejo roble” de Tony Orlando.

“Samba...” y “Eu sei...” son dos arreglos de la bossa nova, un género que le gustaba mucho a su padre y que “me traen un recuerdo muy grande de él, cantando estas canciones en casa. Quise recuperarlas porque al final la música es puro contacto con el corazón y eran esenciales recuperarlas. Una de ellas es complicada y se verá el trabajo del coro y de la orquesta cómo funciona. Si sale todo bien será una pasada”. Las otras dos piezas son más animadas.

Para Pablo “Perete”, el Coro San José “es un descubrimiento”. Reconoce que, con su padre de director, participaba tocando la flauta travesera hasta que no pudo seguir debido a su vida como músico cuando en San José le coincidía un bolo. Pero ahora dice que esta fecha siempre la reserva, “esté con quien esté”. Dirigir el coro le ha supuesto un descubrimiento. Admite que el Coro sí puede correr peligro de desaparecer, como cuando falleció su padre: “Al principio estaba muy tocado por la muerte de mi padre y no me planteaba dirigirlo. Las cosas van curando poco a poco y el alma tira a cubrir huecos”, dice Pablo que al final se decidió a coger la batuta y con él se abrió una “nueva andanza que une gente nueva, joven. Ese es mi trabajo, atraer a gente joven para que no desaparezca y el día que yo no esté, haya gente que lo pueda retomar. Espero de todo corazón que no desaparezca, al menos en los próximos 20 años”.

Reconoce que todos en el coro echan de menos a su padre y destaca la labor de Moncho Fernández, compañero desde los 12 años en las andanzas musicales de Tucho “Perete” y de Susana Moreira que sin ellos sería imposible mantener el coro ya que su vida como músico –ahora está en grupo de mariachis con mucho trabajo– no le deja mucho tiempo,

Confía en que en esta ocasión no sucedan los sucesos del año pasado, cuando la Policía se personó en el Paseo Pepe Poeta porque había quejas de vecinos: “Ya avisamos que íbamos a salir y esperemos no tener problema”.

Pablo Perete empezó tocando música en la Banda de Cangas, le gustó y comenzó a estudiar música, el Grado Profesional en el Conservatorio de El Castro y en Mayeusis. Trabajó durante años en Teatro do Morcego con Celso Parada, con músicas originales para las obras de teatro y tocando en directo, como técnico de sonido, de luces ... con Ningures también o Miro Magariños.

Con la crisis de 2008, se tuvo que reiventar y se fue a estudiar un grado medio de tornero fresador en Vigo, con una beca, hasta que retornó a la música. Mi vida se cortó con 38 años. Estaba de gira, había ganado¡un concurso y le encontraron un aneurisma de corazón. La espera fue larga y la operación dura, recuerda. En la actualidad toca en un Mariachi con mucho trabajo, que combina con clases.