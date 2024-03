“En el confinamiento hubo más violencia de género”

En Cangas hay dos cosas que los que trabajaron en primera línea contra la COVID los días de la pandemia recuerdan: la valentía de un ya muy enfermo alcalde Xosé Manuel Pazos y los cadáveres que salía en coche fúnebre de la geriátrico de Aldán. Ambas cosas también vienen a la memoria de la Policía Local de Cangas, que tuvo gran protagonismo en los días de confinamiento. El inspector jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, es lo que menciona en primer lugar. “Los más duro fue lo que ocurrió en la residencia de Aldán, con tantos positivos y fallecidos, familias desesperadas que no podían abrazar o despedir a sus mayores. Una impotencia absoluta” Como parte positiva menciona la ejemplar actuación y solidaridad de los vecinos y de trabajadores, todos aportando lo que podían. No olvida los aplausos desde los balcones a lo sanitarios, pero también a las brigadas de trabajo y a los servicios de emergencia. “No puede olvidar, por supuesto, la entereza e impecable dirección de la pandemia por parte de nuestro alcalde Pazos, tan vulnerable por su grave enfermedad, y tan fuerte y decidido ante tan adversidad. Sin dudan, todos sin excepción hemos sido fuertes, pacientes y solidarios ante esta gran adversidad, por lo que debemos sentirnos orgullosos”. Agulla destaca la profesionalidad de los policías a su mando, su implicación y profesionalidad, que anteponían la ayuda a las personas a su salud”.

Anxo Graña es uno de esos policías que estuvieron en la primera línea de batalla cuando comenzó el confinamiento. No se queja de los medios con los que se contaba para evitar el contagio. Es algo que precisamente no es lo primero que le viene a la memoria cuando se le pregunta por el confinamiento. Sí que se tenía esa visión del fin del mundo, cuando salía en patrulla con su compañero por las calles de Cangas. “Parecía la película <Soy leyenda> esa que interpreta Will Smith que está solo en la ciudad de Nueva York tras una epidemia provocada por un virus. A mí no me asusta la soledad. Convivo muy bien con ella, pero reconozco que la sensación que te producía ver las calles vacías era algo especial, que encogía el corazón. Asegura que en la Policía Local se trabajó muy bien en equipo, que se crearon patrullas cerradas para evitar contagios entre ellos, pero aún así algunos compañeros cayeron. Pero el COVID no hizo mella en Anxo Graña. A pesar de esos días de calles, de retirar de las mismas a indigentes y personas que desobedecían el toque de queda no contrajo el virus. A día de hoy todavía no sabe lo que es pasar la enfermedad. Eran días duros para la Policía Local, que entraba y salía de la comisaría, donde se duchaban y desinfectaban después del servicio. Anxo Graña relata que el confinamiento trajo consigo más peleas conyugales o de pareja que hubo que atender, más casos de violencia de género. “Las riñas se producían sobre todo por la tarde. Demasiado tiempo compartido entre personas que, a lo mejor, no estaban acostumbradas a pasar tanto tiempo juntas. Recuerdo que nos aplaudía. Yo le decía a un compañero joven que tenía que tomara nota de estos aplausos, porque cuando se terminara el confinamiento iban a desaparecer”.

Precintado de parques por parte de la Policía Local de Cangas. | // SANTOS ÁLVAREZ / Juan Calvo

Anxo Graña evoca la psicosis que había entre la población, el miedo a ser contagiado. “No se sabia hasta que punto era letal, pero lo que salía de la residencia era una realidad que nos aplastaba. Eran días 700 muertos en 24 horas. Nosotros éramos la punta de lanza, pero con nosotros estaban los chóferes y técnicos de ambulancia, con los que por las tardes compartíamos los aplausos delante del centro de salud de Cangas”. Es cierto, allí nos congregábamos todos: nosotros, los efectivos de Protección Civil, de Emergencias y técnicos de ambulancias para aplaudir a los sanitarios, a la vez que ellos hacían lo mismo con nosotros.”

Otro de los recuerdos de este policía local son los días inmediatamente posteriores al confinamiento. A pesar de haber transcurridos cuatro años del confinamiento, Anxo Graña aún recuerda los múltiples problemas que hubo a comenzar a dejar a salir a la gente. “Nos encontramos con un mayor número de casos de enfermos mentales que hubo que atender. Y no se trataba precisamente de gente mayor. Yo no soy psicólogo, solo puedo dar testimonio de lo que sucedió. Hubo gente que no aguantó más y explotó”.

Cuando se le pregunta a Anxo Graña el momento más complicado que pasó en pandemia no lo duda: “cuando estuve con el hijo de una persona que había muerto. Son momentos que no se olvidan”.

Alberto Agulla recuerda los controles nocturnos, los perimetrales, la picaresca de algunos para saltárselos, aunque afirma que eran muy pocos los que se atrevían, porque el miedo, la incertidumbre estaba en los ojos de la gente, en esa que podía salir a la casa a realizar los trabajos que el Gobierno denominó como esenciales. Tiene en la memoría las reuniones de mañana con el alcalde Xosé Manuel Pazos, la valentía que demostró cuando cerró el acceso a las playas de Cangas.

En una ocasión apareció un hombre tendido en la entrada del Concello, sin mascarilla, sin guantes, con la sensación de que había contraído el virus y que su única intención era llegar hasta el Concello. Fue otro momento intenso de la Policía Local, que tuvo que recogerlo y ponerlo en custodia de los servicio sanitarios. La Policía Local de Cangas ganó adeptos en aquel momento. Ya no se multaba, se ayudaba.