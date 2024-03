Iria Malvido pide a Infraestruturas que no trate de confundir a la población canguesa

El gobierno local, de Cangas, concretamente la concejala de Obras y Servicios, Iria Malvido (PSOE) considera que la Consellería de Infraestruturas trata de dar vueltas a la construcción de la carretera de circunvalación, con la clara intención de confundir a la población de Cangas, que sí tiene memoria y que recuerda perfectamente como fue el proceso del trazado de la circunvalación de Cangas. También deja claro que lo que figura en un avance del Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM) redactado por la empresa Monsa, cuando era concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, no es más que papel mojado, porque nunca fue aprobado, además los partidos que ahora mismo están en el gobierno (BNG, PSOE y EU) están a favor del trazado primigenio, el que figura en las Normas Subsidiarias de Planteamiento Urbanístico, tal y como figuraba en el acuerdo plenario adoptado por unanimidad. El nuevo partido, Alternativa dos Veciños (AV), en el que está Mariano Abalo, no se pronunció, de momento, al respecto. No entiende Iria Malvido que Infraestructuras siga dándole vueltas diciendo que hay cambios en el trazado.

La hemeroteca es bastante terca. En agosto del año 2013, el que era conselleiro de Infraestructuras, Agustín Hernández, en cuya administración estaba la actual conselleira, Ethel Vázquez, manifestaba que se iba a sentar con el alcalde (José Enrique Sotelo) para avanzar en la redacción de los proyectos y en el diseño del vial de acuerdo con la nueva vocación. Reconocía que la variante era importantísima para el desarrollo ordenado del Concello y que se iba a plantear una licitación por fases.

Antes, en marzo de 2013, ese mismo conselleiro había adquirido el compromiso con José Enrique Sotelo, de realizar el proyecto de la variante de Cangas, con las condiciones que acordó por unanimidad el pleno: que sea una vía urbana y que transcurra por los terrenos que ya fueron reservados por las Normas Subsidiarias de Planeamiento, aún vigentes en este momento. La intención es que al menos el tramo de la avenida de Marín hasta el Anuska se pudiera realizar en aquel mandato que finalizó en 2015. Agustín Hernández confirmó en ese momento que también iba a ser a concurso el proyecto de la Praza das Pontes, un plan contra las inundaciones y que al mismo tiempo sirviera para recuperar el viejo puente. El cartel aún está allí, en la plaza, pero nada se hizo.

El gobierno pide a la Xunta que no enrede más y que cumpla con los compromisos adquiridos e insiste en que está dispuesto a hablar con la conselleira de manera tranquila y sin ningún tipo de activismo partidario.