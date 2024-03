Cangas propone construir un centro formativo y medioambiental en las Naves de Córdoba

Costas va a derribar las naves de Ojea. Derribará las que albergaban las antiguas conserveras de Lago Paganini e Iglesias. No las va a derribar dentro de dos meses, porque eso es imposible; como adelantó FARO DE VIGO, en su publicación del 7 de marzo de 2024, se está redactando el proyecto de demolición y el plazo de ejecución de las obras es de dos meses, que es muy diferente a que se derriben dentro de dos meses, como se empeñan algunos en interpretar debido a su lucha contra el gobierno local de Cangas.

Ayer quedó constancia de que precisamente el día 7 de marzo, el Concello de Cangas solicitó a Costas del Estado la cesión de las naves de Córdoba, que se encuentran dentro de la denominada explanada de Ojea. Este es el primer paso para que, como quiere el gobierno tripartito (BNG, PSOE y EU), no se derriben los viejos inmuebles, donde el Concello de Cangas aún utiliza como almacén.

En su escrito, el Concello deja constancia que la cesión es para llevar a cabo un proyecto de reforma y habilitación destinado a la creación de espacios educativos enfocados en el mar y el medioambiente. “Nuestro municipio cuenta con una rica tradición marítima y es una estrecha vinculación con el medio marino. En ese contexto, el Concello de Cangas tiene la firme intención de desarrollar iniciativas que fomenten la concienciación ambiental entre nuestros ciudadanos, especialmente entre los más jóvenes. Creemos que las naves del muelle de Ojea ofrecen una localización estratégica y unas instalaciones propicias para levar a cabo este proyecto educativo”.

Desde el Concello se indica también que la idea es transformar las naves en espacios dedicados a la formación y concienciación en torno al mar y al medio ambiente. “Estos entornos didácticos servirán como centros de aprendizaje donde se llevarán a cabo talleres, charlas, actividades prácticas y exposiciones que aborden temas como la sostenibilidad marina, la conservación de los ecosistemas acuáticos y la historia marítima local”, señala el documento que el gobierno local hizo llegar a la Jefatura Provincial de Costas al día siguiente de que su titular, Miguel García, visitara Cangas por sorpresa. “Con el objetivo de avanzar en la concreción del proyecto, solicitamos información detallada sobre los pasos necesarios para llevar a cabo la cesión de las naves del muelle de Ojea (concretamente las denominadas Naves de Córdoba). Asimismo, agradecemos cualquier orientación adicional o requisitos específicos que debamos considerar durante el proceso. Estamos convencidos de que esa iniciativa no solo enriquecerá la oferta educativa de nuestro municipio, sino que también contribuirá al desarrollo sostenido de la región”.

Está claro cuáles son las intenciones del gobierno local y que no pueden estar sujetas a interpretaciones, como aseguraba ayer la concejala de Obras y Servicios, la socialista, Iria Malvido, como desde alguna partido político y otras partes tratan de manipular.

De momento, la Jefatura Provincial de Costas todavía no contestó al Concello de Cangas respecto a su petición; pero no parece que tenga intención de rechazar la propuesta, además siempre se había trasladado al Concello esta posibilidad como fórmula para que las naves de Córdoba no se tiren. El Concello busca ahora financiación para la redacción del proyecto que debe presentar en Costas.