A volta da Quinkillada, entre a verbena e o festival

A banda morracense A Quinkillada foi unha das revelacións do panorama musical galego xusto despois da pandemia co seu disco e espectáculo “Gozar, sentir, bailar”, que incluíu máis de 70 concertos. Agora voltan con nova formación, máis ganas de festa e cunha apelación aos fans para facer realidade o novo disco.

A Quinkillada ten a punto o seu segundo disco. Despois daquel “Gozar, sentir, bailar” que se publicou en 2022, despois do máis duro da pandemia, agora chega “Mortal Cumbia”. Un novo proxecto con 12 temas escritos en galego e que está previsto que se publique a finais do vindeiro mes de abril. Para axudar a que o proxecto saia adiante a banda do Morrazo acaba de poñer en marcha unha campaña de mecenado a través da plataforma Verkami. O obxectivo é recadar 5.000 euros, uns cartos que o grupo destinará a costear a gravación e produción do disco, unha mestura e masterización profesional, deseño gráfico do álbum e merchandising, gravación de catro videoclips e á promoción do álbum.

Ata o de agora o grupo xa logrou superar os 1.000 euros a través de 32 doazóns. As aportacións poden ser de varios tipos: unha doazón altruísta, sen ningún tipo de recompensa, e que pode ser de 10, 20 ou 50 euros; e logo hai varios packs que van desde os 7 ata os 200 euros e que poden incluir camisetas, entradas para unha festa privada de presentación, o disco, pegatinas, diferente material de merchandising... O máis exclusivo é o denominado “Pack’e toques”, no que se inclúe unha guitarra acústica que acompañou á Quinkillada durante a xira de “Gozar, sentir e bailar”.

Esa xira levou á banda morracense por máis de 70 escenarios durante os dous últimos anos, con concertos nalgúns dos festivais galegos máis coñecidos, como Castañazo Rock, Armadiña ou OurenSound. A Quinkillada comezou a súa andaina con músicos procedentes de Ludovaina, Malas Pulgas ou The Skarnivals, entre outras bandas do Morrazo, e agora volta cunha formación renovada, na que están Yago Graña, Rubén Valverde, Víctor Gomez, Daniel Acuña, Héctor Lorenzo, Jesús Porto e Daniel González.

Neste novo proxecto musical titulado “Mortal Cumbia” xúntase “a maxia da verbena galega e a forza dun festival”, que cristalizará en doce temas que prometen que “ninguén poderá resistirse á chamada da pista de baile”. O álbum publícase o vindeiro mes de abril, mais xa é posible escoitar un single de adianto en todas as plataformas e que leva por título “Nunca”.

A portada de "Mortal Cumbia", o novo disco da Quinkillada / A Quinkillada

A xira de “Gozar, sentir, bailar” comezou na sala Aturuxo. E este emblemático espazo de Bueu é novamente o elexido para a festa de presentación de “Mortal Cumbia”, un concerto que está fixado para o sábado 6 de abril e cuxas entradas están á venda a través da plataforma entradium.com.

A través da campaña de mecenado en Verkami a banda explica que as entradas que se inclúen nos packs con recompensa non son as do concerto do Aturuxo. Esas localidades serán para unha festa posterior, cando todo ese material do mecenado esté listo, co obxectivo de celebrar a publicación do álbum e facilitar a entrega deses packs. “Un evento máis íntimo e de maneira máis distendida”, explican desde A Quikillada e cuxa data e localización darase a coñecer proximamente.