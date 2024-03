El gobierno local considera inviable la pretensión del PP de comprar terrenos en A Rúa

El gobierno local considera que es inviable la pretensión del grupo municipal del PP de comprar el Concello de Cangas los terrenos en A Rúa y cedérselos al Sergas de inmediato para que comience a construir lo antes posible porque la Ley del Suelo de Galicia permite hacerlo cuando es una parcela de más de 2.000 metros cuadrados y es para uso dotacional.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) manifiesta que la solución planteada por el PP no es tan efectiva y rápida como parece. Afirma que en la zona de A Rúa es muy complicado, primero definir las propiedades de los terrenos, y que el Concello de Cangas no puede pagar el suelo rústico a 30 euros, cuando el precio de mercado está entre 6 y 15 euros. Afirma que también hay propietarios que se pueden negar a vender y se habría que ir a la expropiación forzosa, algo a lo que el gobierno local no quiere recurrir y que supone también que se ralentice el proceso de compra. Además, el gobierno señala que en el proyecto de Amgecabe ya están detectados los propietarios y sus parcelas, además esta sociedad cedería al Concello los terrenos, por lo que optar por una fórmula sin coste para las arcas municipales no es mala idea. Araceli entiende que sería negativo para los intereses del Concello comenzar un proceso de compra de terrenos al margen del proyecto de Amgecabe. No entiende que el PP, que en su día apoyó los inicios del proyecto de Amgecabe, con la concesión de una licencia, ahora sea tan contrario al mismo y sugiera una y otra vez que se busquen terrenos en otra zona de A Rúa, que no sea los que tiene negociados esta sociedad. El gobierno local, para esta cuestión, cuenta con el apoyo de Alternativa dos Veciños.

Lo que sí quiere el pueblo de Cangas es que de una forma u otra se acelere este proceso y se empiece a vislumbrar la construcción del CIS, que tan necesario es no solo para Cangas, sino también para Moaña. El proyecto de Amgecabe también depende mucho de la rapidez con la que la Xunta realice la modificación puntual de las Normas Subsidiarias.