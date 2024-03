La autovía se abre al mar sin eucaliptos

Las talas de árboles llenan desde hace un mes las márgenes de la Autovía do Morrazo y los conductores habituados a circular, a diario, por esta carretera entre Moaña y Cangas, comprueban cómo el paisaje va cambiando y la desaparición de eucaliptos abren grandes claros, como miradores naturales, a la ría de Vigo. Acaba de pasar con las obras de ampliación del aparcamiento disuasorio de Domaio, en la PO-551, en donde se eliminó un montículo de eucaliptos, entre la carretera y el estacionamiento, que ha convertido en este disuasorio en un amplio mirador hacia el mar.

Frondosas plantadas en el enlace de San Lourenzo en la Autovía en Domaio. / Gonzalo Núñez

En un mes desde que la Xunta, a través de la Consellería de Infraestructuras, inició los trabajos de reforestación de la Autovía do Morrazo, dentro de su proyecto de Estratexias de estradas verdes para su red autonómica, con el fin de convertirla en el primer corredor verde de Galicia, ya se ha actuado en seis hectáreas, tal y como confirman en el departamento que dirige Ethel Vázquez. En donde antes había eucaliptos o acacias, ahora se han plantado o se van a plantar ejemplares de especies como carballos, avellanos (abeleiros), abedules (bidueiros), fresnos (freixos) o pradairos (arces).

La ampliación del aparcamiento disuasorio de la PO-551 en Domaio ha creado un gran mirador a la ría. / Santos Álvarez

En esta primera fase, en la Autovía do Morrazo empezarán a desarrollar más de 1.200 especies autóctonas, que además de contribuir a potenciar el efecto cortafuegos del vial, permitirá la retirada de toneladas de CO2. La consellería inició la reforestación aprovechando estos meses fríos, aunque de ahora en adelante, cuando las temperaturas aumenten y el clima no sea el adecuado para más plantaciones de especies, los trabajos continuarán, pero serán de preparación del terreno para retomar la plantación con la vuelta del frío. Por eso que, en la adjudicación de los mismos, por comanda de la consellería a la empresa pública Seaga, se aludía a un plazo de ejecución de un año. Los trabajos se adjudicaron por importe de 1,5 millones de euros.

Trabajos en primavera

Las actividades que la empresa Seaga realizará en primavera consistirán, entonces, en la eliminación de especies pirófitas e invasoras, como la conocida hierba de la pampa o plumacho, desbroce, hidrosiembra para conseguir una cubierta vegetal, adecuada, y en la ejecución de los agujeros para plantar el resto de las frondosas. La intención es reforestar la Autovía con 25.000 ejemplares, incluyendo el tramo entre Moaña y Cangas, el que sigue como corredor hasta A Portela (CG-4.1) y la variante de acceso a Cangas (VG-4.5).

Los trabajos habían comenzado el pasado 8 de febrero en el enlace de Ameixoada, en la variante de acceso a Cangas. Desde entonces y salvo los días de fuertes temporales, el personal y maquinaria de Seaga ha estado talando márgenes de la Autovía y plantando ejemplares de frondosas en donde el terreno permitía para completar esta primera fase de 1.200 plantas de árboles.

Uno de estos espacios fue el enlace de San Lourenzo, en Domaio, en donde ya se pueden ver las plantas de los árboles a ambas márgenes, incluso en donde está previsto construir un aparcamiento disuasorio.

Reforestación en los terrenos del enlace de San Lourenzo en Domaio. / Gonzalo Núñez

Un regato obliga a modificar el disuasorio de San Lourenzo

Las obras de los aparcamientos disuasorios también provocan que se abran miradores al mar, antes ocultos por los eucaliptos, como la ampliación del estacionamiento de Domaio en la PO-551, junto a la rotonda de enlace de la Autovía, autopista y puente de Rande, que se ha convertido en una gran explanada hacia la ría. Los trabajos de ampliación eliminaron un montículo, expropiado a la Comunidad de Montes de Domaio, lleno de eucaliptos, que ha permitido ampliar las 28 plazas que antes tenía el recinto a 75, crear una senda peatonal alrededor y habilitar tres plazas para carga eléctrica de vehículos.

La previsión es que el nuevo parking se abra esta primavera. La intención de la consellería era poder licitar, acto seguido, el disuasorio previsto en el enlace de San Lourenzo, aunque la presencia de un regato ha llevado a la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) a tener que modificar el proyecto, que ya había salido a exposición pública, y que contemplaba un estacionamiento con 81 plazas para uso del coche compartido, de las que dos serían también para carga de vehículos eléctricos.

El pasado mes de febrero y dentro de las obras para restituir a su estado original un terreno en el enlace de Meira que se utilizó como vertedero de tierras cuando se realizó el desdoblamiento del corredor en autovía en 2019, la consellería anunció la construcción del tercer aparcamiento disuasorio en los terrenos que el proyecto reservaba para una estación de servicio en la recta de Meira, que hoy se utiliza para escombro de tierras y, cuya construcción también supondrá un gran mirador a la ría. Incluye 194 plazas, una parada de autobús con marquesina para crear una red de autobuses lanzadera a localidades del entorno, además de una estación de servicio con restauración.