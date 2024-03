A Borneira comenzará esta semana las obras de renovación de su pantalán en Cangas

La Asociación de Séptima Lista de Cangas A Borneira informó este fin de semana a sus afiliados que esta semana comenzarán los trabajos de ejecución del cambio de suelo de todos los módulos del pantalán de Cangas, que estaba adjudicado desde el mes de octubre. Los trabajos comenzarán con el cambio de dos módulos y la pasarela de entrada, en una obra se prevé se alargue a cuatro años y con un presupuesto de 40.000 euros. Después de la renovación del pantalán de Cangas se realizará el de Vilariño. La asamblea acordó mantener una reunión con la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, y con el presidente de la Diputación de Pontevedra, con el propósito de conseguir ayudas para estos trabajos. Más del 90% de los socios acordaron también una subida de cuotas, que llevaban sin subir la friolera de 23 años. Los que pagan 3 euros pagarán 6 y los que pagaban 7, pasarán a pagar 10.

La asamblea de A Borneira acordó por unanimidad reprobar a la Cofradía de Pescadores San José de Cangas. Lo acuerda después de que el patrón mayor, Javier Costa, no contestara a las múltiples peticiones de reunión que habían salido de Séptima Lista. Considera que no existe ningún motivo para no tener un encuentro y menos para no contestar, sobre todo cuando un porcentaje muy elevado de miembros de la Cofradía de Pescadores piden después una plaza en el pantalán de Séptima Lista.

Otro acuerdo fue eliminar tres plazas en Cangas con el objetivo de convertir ese espacio en un brazo de amarre para barcos más grandes. El proyecto piloto plantea hasta cinco brazos de amarre.