A perda do noso patrimonio

Cangas foi unha vila que historicamente chorou polo patrimonio que perdía e aprendeu a valoralo, ás veces, cando xa non tiña remedio. As razóns disto poden ser diversas. Mais a pesar diso, conservamos un casco histórico, con necesidade de atención, pero notable. Tamén temos pegadas do noso pasado industrial, algunhas aínda con posibilidades de se revalorizar.

Hai unhas semanas saiu a noticia de que se pensaba na demolición do que queda das naves de Ojea para convertelas nun espazo aberto. As últimas trazas do que foi un pasado económico ligado á conserva e ao mar son a nave de Massó, o que queda desas naves de Ojea e algunha na Pedra Alta. Por iso resulta doloroso que volvamos a caer no mesmo erro. Despois de deixar ir auténticas xoias arquitectónicas como a Fábrica das luces ou o Cine Avenida; unha pola fachada modernista e o outro polo interior psemellante ao teatro á italiana, se faga táboa rasa co Muelle de Ojea. Por non falar da arquitectura popular que se perdeu.

O meu esquema de razonamento parte da base de que debemos compatibilizar as formas de vida contemporáneas coa conservación do patrimonio, e no caso de que sexa necesaria a conservación integral, debemos compensar á propiedade mediante a compra da edificación, pero nunca penalizala. Aquí falamos de propiedades das administracións públicas co cal o acordo debería ser máis doado. En ocasións hai demasiadas administracións actuando sobre o mesmo territorio dificultando a execución de proxectos de interese municipal. Desde estas premisas, creo que estaría ben que se valorase a posibilidade de conservar o que queda e recuperar, total ou soamente en parte, o que destruiu o incendio da fábrica de conservas Lago Paganini. Desde o ano 1915 a fisonomía de Cangas ten no seu perfil a fisonomía desas naves. Non son soamente edificios, son lugares que foron fonte de vida para centos de familias ao longo de máis de cen anos. Moitas vilas e cidades, non sei se con moitos ou poucos recursos económicos propios, souberon edificar sobre o seu patrimonio industrial novos espazos e transformalos para un uso distinto daquel para o que foron concebidos: salas de concerto, de conferencias, centros sociais, espazos de ocio, etc. Non se trata aquí de determinar que usos poderían ter eses espazos, iso corresponde ao conxunto da cidadanía. Actuar sobre esas estruturas cun criterio arquitectónico e paisaxístico, transformalas para destinalas ao que se considere, é compatible coa conservación dos elementos primordiais e identificativos. Estou firmemente convencido de que aporta valor engadido e mellora a imaxe de Cangas. A nosa climatoloxía precisa de espazos cubertos, mesmo para o ocio non organizado e coñecín vilas máis pequenas en Francia ou Italia que conservaron os seus alpendres de mercado para que a xente puidese estar a cuberto nos periodos invernais.

A resolución de problemas acuciantes despois de anos de non afrontar solucións a longo prazo, como o problema da mobilidade ou o PXOM, fixeron que nos convertísemos nunha vila afogada pola necesidade acuciante de aparcamento, espazos verdes... Cada día que pasa dispoñemos de menos marxe de actuación e iso fai que adoptemos falsas solucións que destrúen patrimonio natural, industrial e histórico.

A construción dunha vila con futuro require consensos políticos e sociais, que media vila non impoña criterios e ignore os da outra media. Require xenerosidade política e pensar menos na rendibilidade partidaria, que pode ser produtiva no inmediato pero que destrúe o noso futuro colectivo. Cada un desde a súa óptica, necesidades e intereses debe aportar a súa opinión construída co criterio que estime oportuno, e serán os nosos representantes políticos quen tomen as decisións sempre pensando no interés dos cangueses e canguesas.

Entender que se pode compatibilizar a conservación da nosa historia pode ser difícil e economicamente gravoso se o contemplamos ao curto prazo, pero é un valor engadido para o noso patrimonio que permitirá que nós, como habitantes de Cangas, o gocemos e que fagamos diso bandeira e o exhibamos con orgullo aos visitantes.

* Tradutor e escritor. Veciño de Cangas