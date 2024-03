El gobierno pide calles más anchas y un sótano para parking a Aliseda en el PERI de Altamira

El PP de Cangas estableció ayer sus líneas rojas en materia urbanística en la reunión de la comisión de este área. Con sus diez concejales su intención es impedir de todas las maneras que se derriben las naves de Córdoba, sitas dentro de la explanada de Ojea. Considera que la actitud de Costas presentándose su jefe provincial de esa manera el miércoles en el Concello de Cangas, sin avisar y con tono de ultimátum es prepotente y contra la que la alcaldesa y el gobierno municipal deben luchar. Porque no se puede irrumpir en un Concello y amenazar con tirar, dando solo dos meses para presentar un proyecto para la reforma de las naves que ahora mismo están en peligro. Al representante del PP, Rafael Soliño, no le llevó tampoco la contraria ni la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) ni la concejala de Obras y Servicios, la socialista Iria Malvido, que están decididas a ir a Madrid, a hablar con el Ministerio de Transición Ecológica y no solo retrasar la demolición, sino conseguir dinero para la financiación de un proyecto de restauración de las naves de Córdoba y la ordenación de todo el espacio de la explanada de Ojea.

Otra línea roja la puso en la fórmula en la que pretende el gobierno local conseguir los terrenos para que la Xunta construya el Centro Integral de Saúde. El PP afirma que la Ley del Suelo de Galicia, en su artículo 35-P establece que no hace falta una modificación puntual de las normas para una equipación dotacional para sanidade. Recuerda que la citada ley menciona que se puede realizar en los supuestos que los terrenos sean para equipamiento dotacional público o privado, con una parcela mínima de 2.000 metros cuadrados y una edificación de 0.4. Considera que el Concello debe mantenerse al margen del proyecto de Amgecabe, aunque ponga gratis los terrenos a disposición del Concello, porque supondría una modificación puntual de las normas, lo que es lo mismo, tres años de retraso más. El PP está dispuesto a apoyar cualquier modificación presupuestaria para que el Concello de Cangas compre los terrenos ya y los ceda al Sergas. El gobierno considera que hay informes técnicos que consideran que el precio del que se habló en su día de 30 euros el metro cuadrado no se puede pagar por suelo rústico. El PP deja claro que no quiere saber nada del proyecto de Amgecabe, porque, además, pide al Concello que busque los terrenos en la zona de A Rúa, sin ser necesariamente de los que se está hablando ahora. Alega, además, que en esos terrenos hay problemas con el POL y que para salir de ellos habría que ampliar el ámbito hasta la rotonda de O Gordo. Aquí el gobierno local cuenta con el apoyo de la única concejala de AV, Victoria Portas, que ya en su momento dio su voto favorable al proyecto de Amgecabe.

Novedades con respecto al desarrollo de la Unidad de Actuación Número 5, en Altamira, pocas, pero importantes. Aliseda, que tiene los terrenos, está pendiente de rectificar el proyecto que realizó, donde el gobierno local pidió calles más anchas que permitiera más aparcamiento. Además, desde el gobierno local se solicitó a Aliseda la posibilidad de construir un sótano y ponerlo a disposición del Concello y así paliar en cierta medida el problema de aparcamiento que tendrá Cangas cuando se desarrolle esa zona y se quede sin el gran espacio de aparcamiento que ahora tiene la villa, con más de 800 plazas. El PP está preocupado también por el aparcamiento.

Gobierno y oposición apoyan la prórroga del contrato a Monsa, que tiene ahora la palabra

En lo que está todo el mundo de acuerdo es en prorrogar el contrato que la empresa Monsa mantiene con el Concello de Cangas para elaborar el Plan Xeral, había caducado. El informe de la secretaria dejó abierto un camino a esta posibilidad, ya que se trata de un contrato de servicio. Pero ahora hay que esperar a las condiciones de la empresa, si son favorables o no a los intereses del Concello de Cangas. Hay que tener en cuenta que el trabajo ya realizado hay que adaptarlo a la nueva normativa y que hay que cumplir tres modificaciones respecto al anterior documento, que no fue aprobado. Los tres partidos en el gobierno local (BNG, PSOE y EU) está de acuerdo en eliminar las Áreas de Reforma Integral que se proponían, algo en lo que está también de acuerdo el PP, como incluir los edificios con sentencias de derribo de la calle Noria en el PXOM, algo que no figuraba. El PP también quiere que se incluya la circunvalación, que en el documento que en su día dio a conocer el ex concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, había cambiado de trazado. El gobierno local también quiere que se mantenga el trazado original, en que figura en las Normas Subsidiarias y que con posterioridad fue respaldado por los vecinos y por el pleno de la corporación municipal. El representante del PP en la comisión de Urbanismo, Rafael Soliño, habló de la capilla de Santa Marta. Manifestó que el gobierno local había concedido una licencia de parcelación sin la autorización de patrimonio. El tripartito considera que no hace falta, que así manifestaron en su momento los técnicos municipales y que el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, se lo trasladó a la portavoz del PP, Dolores Hermelo.