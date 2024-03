Evelb afirma que se puso en contacto con los autores del ciberataque bajo su responsabilidad

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), afirma que el Concello realizó un contrato de emergencia con la firma EVELB, para recuperar los datos que el ciberataque, que se produjo en el pasado mes de mayo, había encriptado, paralizando prácticamente todo el Concello, poniendo incluso en peligro el pago de las nóminas de los trabajadores municipales.

Araceli Gestido comenta que existió un primer informe que se subió al expediente que iba sin firmar por el representante de la empresa y que el gobierno rechazó. Hay que recordar que el citado informe fue requerido por el Concello de Cangas. Es en este donde se afirma textualmente que “EVELB estudió diferentes opciones para solventar el problema pero al no encontrar alternativa plausible-y rápida por cuanto debe ponerse de manifiesto la sensibilidad de la información titularidad de un Concello como Cangas do Morrazo, se decidió por su parte y bajo su responsabilidad entablar negociaciones con los ejecutores del ataque, con el fin de resolver la situación. EVELB materializó esa ronda de negociaciones y procedió a recuperar la clave del descifrado y, de inmediato, ejecutó los servicios de aplicación del descifrado, obtención de resultados análisis de las causas y la migración de los datos descifrados restableciendo el servicio. En resumen, el conjunto de servicios prestados por EVELB permitió la recuperación exitosa de los sistemas y la restauración de la funcionalidad esencial del entramado tecnológico del Concello de Cangas do Morrazo, implantándose a mayores mejoras significativas en la infraestructura y medidas de seguridad de la informática del Concello, como se definen en el aparado 10 del informe”. También en este documento se hace mención al primero y la propia empresa señala que “respecto a la falta de firma del informe referido, señalar que responde a ello el haber sido elaborado a modo de documento interno por personal de EVELB que no ostenta la condición de representante de éste”.

La empresa expresa en su informe que el 18 de mayo de 2023 se detectó el ciberataque que afectó a diversos sistemas en el entorno tecnológico del Concello de Cangas y que desde la empresa se destinaron las primeras actuaciones a identificar el problema y a comunicarse con las autoridades, ICIB y AMTEGA, así como a operadores que pudieran facilitar información sobre puntos de entrada y magnitud del ataque. Señala que los siguientes pasos estuvieron encaminados a lograr la continuidad del funcionamiento de la administración, entrando en juego una serie de medidas de recuperación que incluyeron desde la aislamiento de equipos y servidores hasta el formateo de equipos, el despliegue de nuevos servidores y la coordinación con otros técnicos para la evaluación y seguimiento de las medidas de seguridad”.

La alcaldesa de Cangas afirma que no tiene más datos y asegura que el Concello ahora está mucho más protegido.