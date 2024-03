Cita co canto e a percusión

“Decididos a atraer a O Morrazo actividades de calidade, presentamos este primeiro concurso de canto e percusión, semellante aos que xa de disfrutan noutras localidades de Galicia”, proclaman representantes da Asociación Cultural María Soliña sobre o evento que se celebrará no Auditorio Xosé Manuel Pazos o vindeiro domingo día 17 coa participación de 37 grupos pertencentes a 19 asociacións repartidas por toda a xeografía galega, que suman 270 músicos. O certame, que se estrea na comarca e nace con ánimo de continuidade, prolongarase toda a xornada, ainda que o público ten opción de asistir só en sesión de mañá ou de tarde.

María Soliña leva varios anos participando neste tipo de certames e pareceulles que a comarca morracense “merecía disfrutar dun concurso no que se deran cita asociacións de toda Galicia empeñadas en facer cultura de calidade, no contexto da música tradicional”, suliñaron os directivos Mauricio Santos e Mirian Molanes na presentación celebrada onte no consistorio, coa asistencia da alcaldesa, Araceli Gestido, e da concelleira de Cultura, Aurora Prieto. O Concello de Cangas non aporta contía económica por motivos orzamentarios, xustificaron, ainda que se compromete a facelo en vindeiros exercicios para que esta iniciativa medre.

O concurso repartirá arredor de 2.000 euros en premios, ademais de trofeos, para os tres primeiros clasificados en cada unha das catro categorías. Tamén se concederán ao mellor vestiario e grupo revelación, ao que optan os que non gañaron premios con anterioridade, para que sirva de motivación adicional.

Ademais de artistas do canto e a percusión, no Auditorio haberá un espazo de colaboración con colectivos morracenses como Adicam, a Protectora de Animais do Morrazo ou Colonias Canguesas, e a organización tamén está xestionando a asistencia de artesáns que mostren o seu labor aos asistentes. É a culminación dun traballo “moi duro, que sería inviable e imposible sen esta asociación” recalcan os implicados, que tamén agradecen a implicación do persoal técnico do Auditorio e o seu esforzo adicional.

A celebración do concurso é posible grazas á aportación de preto de 200 comercios e industrias do Morrazo, así como socios colaboradores que favorecen a calidade do evento e a súa organización en tempo récord. Tamén pediron axuda aos Concellos de Cangas, Moaña e Bueu, que responderon con boas palabras, pero sen cartos. A alcaldesa e a concelleira de Cultura de Cangas comprometen financiamento no futuro e agradecen o traballo da asociación María Soliña por “traer cultura e riqueza para Cangas”.