La bandera verde casi negra de Moaña.

Y menos mal que ondea al viento, porque la enseña está erosionada por eso que tanto se defiende en el concello y por lo que se entregó la condecoración: la sensibilidad medioambiental. Lleva el municipio alardeando de la bandera tres años consecutivos. Convendría que alguien la llevara al tinte. Para que luzca verde, sobre todo.

Pelea de gat@ y perr@s en el dique de Cangas

Hay en las redes de Cangas, nunca mejor dicho, una pelea de perros y gatos en las inmediaciones de las casetas de los marineros. L@s enamorad@s de los gat@s contra los que lo están de los perr@s. Resulta que los canes andan sueltos en los paseos que realizan con sus dueños y que asustan a una colonia de gatos que hay en ese lugar del dique de Cangas, donde por la noche, todos los gat@s son pardos. Un@ felin@ no bajaba del poste al que se subió del susto al que algún perr@ suelt@ le metió. En las redes piden favor para los gat@s y que l@s perr@s no se paseen suelt@s, porque, además, está prohibido.

Un gobierno muy de mujeres

En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora hay que recordar la confección del gobierno de Cangas, repleto de mujeres, con tan solo dos hombres. Y lo cierto es que no es algo que se hiciese a propósito, sino que fue fruto de las urnas, porque son de tres partidos diferentes. En Cangas no hubo candidaturas cremalleras. Ahora las mujeres ya no va a la política como antes iban al trabajo. Ya no son una excepción que confirma la regla. Hay incluso más vocación política entre las mujeres que entre los hombres.