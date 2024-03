Obra argentina en Cangas

Bajo el título “Gráfica en tránsito” está el trabajo de las y los artistas argentinos Marina Rothberg, Mara Sánchez, Graciela Buratti y Gustavo Larsen, todos ellos residentes en el país sudamericano y que exhiben sus creaciones en esta muestra, que hoy se inaugura en la sala de exposiciones Ángel Botello, de la Casa de Cultura de Cangas (20:00 horas), gestionada por la Embajada argentina y, en Vigo, por el consulado del país a través del Taller Experimental de Obra Múltiple Contemporánea, ubicado en VIlariño (O Hío) y la Fundación Museo das Artes do Gravado á Estampa Dixital.

Graciela Buratti. / Fdv

En esta muestra, los creadores proponen un encuentro entre lo tradicional del grabado con poéticas de mezcla o expansión cara a la incorporación de imágenes provenientes de la cultura visual, la hibridez del texto e imagen.Sus trabajos responden a preocupaciones estéticas, sociales o de identidad, como la procura de la libertad.

Marina Rothberg / Fdv

Xoán Pastor, director del Museo do Gravado de Ribeira, asegura de los artistas que “axitan as nosas expectativas, nos descentran para lograr unha nova mirada, unha viaxe nova onde o esencial é o transitar, o movemento, a tensión, a multidiplicidade, a sensibilidade. Lograr facernos reflexionar sobre os límites individuais e colectivos, sobre as rupturas, as feridas íntimas e sociais. Tradición e cambio, gravado e textil, abstracción e comprensión, escrita e estampa. Logran manifestar a complexidade contemporánea, o problema das identidaes e as fronteiras, o remitirnos a outros lugares”.

Algunas de las obras que se exponen. / Fdv

Con esta muestra, el Taller Experimental de Obra Múltiple, que dirige el artista Leonardo Rial y del que es representante el cineasta Xan Leira, prueba el compromiso por situar a Cangas y a su comarca en los itinerarios culturales de calidad.