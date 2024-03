La agrupación de Protección Civil de Cangas, tanto la de voluntarios como el Grupo Municipal de Emerxencias, fue también una pieza clave en la lucha contra los efectos de pandemia del COVID en el municipio, de la que estos días se sumplen cautro años desde el primer contagio y primer brote en Galicia que se detectó en Moaña. La situación era nueva y los protoclos para situaciones similares “nunca foron testados, polo que tocaba improvisar e dar un paso ao fronte para salvagardar a poboación”, recuerda Cesáreo Coya, presidente de Protección Civil: “Cando se declaraou o estado de alarma, todo o que tíñamos pantexado xa non valía, polo que tocaba ir actuando día a día”.

“Houbo quen tentou aproveitarse da solidaridade” / Cristina González

Coyas asegura que a Protección Civil se le pidió una relación de material, medios técnicos y humanos para intentar minimizar la situación. Pusieron a disposición del personal sanitario toda la logística (tienda hospital, generadores, equipos de iluminación, vehículos, mascarillas, fundas, guantes, gafas...”Quen nos diría que o material que gardamos da crise do petrolero Prestige voltaría a ser imprescindible!”. Se les pidió también la intervención en lugares críticos en donde se concentraban los ciudadanos como satisfacer las necesidades básicas como tiendas, farmacias, panaderías o supermercados y procederr a la desinfección de los espacios comunes. El grupo municipal y los voluntarios: “Para todo isto, tanto o persoal do Grupo Municipal de Emerxencias como de la Agrupación de Voluntarios AVPC puxémonos a disposición do Alcalde e das autoridades sanitarias. Elaboramos quendas para as distintas tarefas encomendadas, e que nos obrigou a deixar fora destas quendas a 5 voluntarios/as que pola súa situación sanitaria era persoal de alto risco, pero que colaboraron dende a distancia facendo outros traballos. Intentamos por tódolos medios que o noso persoal fora protexido, pero tamén tiña claro que os/as voluntarios/as teñen familia, e que os riscos que había que correr tiñan que ser “controlados” para o que organizamos grupos burbulla intentando evitar contactos innecesarios, sempre que sepodía”.

Coya recuerda que los primeros días eran caóticos, no había mascarillas, guangtes, pantallas, fundas con las que proteger a los equipos de intervención, casi la misma situación logística vivida en el Prestige. En pocas horas, empezaron a recibir llamadas de personas que quer´`ian ser voluntarioas y se gestionaron los ofrecimientos: “Chovían as chamadas de persoas que ofrecían telas para facer mascarillas, para confeccionalas, para elaborar batas impermaeables, fabricar pantallas faciais, aportar alimentos...sabíamos que a xente de Cangas era solidaria, pero esta gran marea solidaria desbordou calquera previsión. Durante semán estivemos recollendo telas en Bueu, Marín, Moaña e incluso en VIlaboa”.

No faltaban los ofrecimientos de locales de hostelería para dar comidas y cenas al personal sanitario y de seguridad, aportaron sus stocks de bebidas y otros productos para Cáritas y el comedor social, así como empresas donando material de protección “foi un tsunami solidario”.

El presidente de Protección Civil reconoce que no todos son recuerdos gratos, hubo aspectos negativos de los que aprender, los bulos que circulaban entre la población y los que intentaron aprovecharse de la solidaridad. Uno de los bulos fue cuando se publicó en redes sociales que se necesitaban máscaras de buceo, de una marca deportiva en concreto, para el hospital Álvaro Cunqueiro, y que el punto de recogtida era en Protección Civil: “Unha vez máis a solidaridade da xente de Cangas abruounos ata o punto que chegaron a chamar nenos/as ofrecendo a súa máscara de mergullo para que a leváramos ao hospital”.

Recuerda con desgracia quien pretendió beneficiarse: “Isto pasou coas pantallas que fabricaban os profes dos IES Rodeira e Monte Carrasco. Nós recolliamos as pantallas e as enviamos aos colectivos e profesionais que estábamos en primeira liña, pero un lote que debía chegar a dotación das ambulancias do servizo urxente do Morrazo nunca chegou pero, sorprendentemente apareceu ese mesmo lote noutro servizo totalmente distinto e a moitos centos de kilómetros”.

Por contra, recuerda con satisfacción cuando varios compañeros de Protección Civil plantearon la idea de poder hacer algo para que el confinamiento en las casas fuera un poco más llevadero para los niños y surgió la tarea de poder felicitar el aniversario de los más pequeños. El operativo consistió en visitar con un vehículo del Servicio haciendo sonar la sirena y poniendo una canción de felicitación por megafonía: “Tivo tanta aceptación que había chamadas de persoas de calquera idade, aínda que o tope púxose en 12 anos. A cara de sorpresa, felicidade e incredulidade dos cativos merecía moito o esforzo adicional que se facía”.