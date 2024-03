Estado y Xunta buscan solución a los accidentes en el nudo del carril de acceso de la Autovía a la AP-9

El nudo creado por el vial directo de incorporación de la Autovía do Morrazo (AG-46) a la autopista AP-9 en Domaio, casi bajo el puente de Rande, registró este martes un nuevo accidente de circulación que se suma a la sucesión de siniestros registrados desde finales del pasado mes de noviembre y que apuntan al trazado de este prácticamente nuevo vial de la Xunta.

El accidente se produjo pasadas las 10:30 horas cuando la conductora de un turismo, que procedía de la Autovía do Morrazo, perdió el control del vehículo descendiendo para entrar en el enlace de la autopista, impactó contra la barrera del vial y el coche dio varias vueltas sobre sí mismo hasta quedar en los carriles de acceso a la AP-9 en sentido contrario. Afortunadamente la conductora no resultó herida.

La Axencia de Emerxencias del 112 recibía la llamada de un particular alertando del accidente. La propia conductora comunicaba que no precisaba asistencia sanitaria, aunque desde el 112 ya habían movilizado las urgencias sanitarias, bomberos, Guardia Civil y Policía Local. El siniestro provocó retenciones en el acceso desde la Autovía do Morrazo y la entrada a la autopista.

Desde la construcción de la Autovía do Morrazo, cuyo primer tramo desdoblado entró en servicio en 2018, el Ministerio de Transportes, como titular de la autopista, y Xunta, como titular de la autovía, intentan buscar una solución a la siniestralidad que se está produciendo en este enlace, competencia de la concesionaria de la AP-9.

Mapa de competencias entre organismos públicos en el enlace de la autopista en Domaio. / Fdv

Se elaboró un mapa en el que queda definido las competencias de cada uno de los viales, en el que la Xunta tiene toda la responsabilidad sobre este nuevo carril de incorporación, que sobrevuela el enlace, con el que sí se logró el objetivo de eliminar las retenciones de tráfico que había antes para entrar al puente de Rande cuando la Autovía do Morrazo era un corredor con solo un carril en cada sentido. El desdoblamiento en autovía coincidió con la ampliación también del puente de Rande, con los dos carriles exteriores para el tráfico de entrada y salida de O Morrazo.

Sin embargo, el nuevo vial directo al puente, que se realizó elevado sobre la rotonda de Domaio, está generando accidentes. Pese a tener reducida la velocidad en su entrada a 40 kilómetros/hora, su sentido descendiente y que los vehículos procedan de una autovía hace que el exceso de velocidad sea determinante en esta siniestralidad.

El peligro está en que muchos de estos vehículos acaban volcados o impactan contra otros que, o bien entran a O Morrazo desde la autopista o se incorporan a ella por los carriles paralelos. Es cierto que, en toda la sucesión de accidentes desde el 28 de noviembre, sólo hubo que lamentar heridos, pero se teme que, si no se adoptan medidas, pueda tener que hablarse de un accidente mortal.

Sucesión de accidentes 28/11/2023 Coche volcado 29/11/2023 Furgoneta atravesada 8/12/2023 Turismo volcado. 25/02/2024 Colisión de dos coches 5/03/2024 Salida de vía en un carril de la AG-46

Desde el 28 de noviembre se produjeron cinco accidentes de consideración. El mismo 28 ocurrió de tarde-noche y volcó un turismo que se incorporaba desde la Autovía do Morrazo, cuya conductora resultó herida. Al día siguiente, por la tarde, volví a ocurrir otro accidente en el mismo lugar por una furgoneta cuyo conductor, ileso, también perdió el control del vehículo y quedó atravesado, pero sin impactar contra otros coches.

Una semana después, el día 8 de diciembre, el enlace registró dos accidentes el mismo día, aunque en sentido descendente hacia Domaio, uno a las 14:17 horas, con el resultado de un coche volcado, pero sin heridos de gravedad; y otro a las 17:30 al chocar su conductor contra el guardarrailes. Las alarmas volvieron el 25 de febrero, un domingo por la tarde, en el que la salida de vía de un turismo que procedía de la Autovía do Morrazo por el carril directo de incorporación a la AP-9, provocó una colisión frontolateral contra un coche Golf que había salido de la autopista y circulaba en sentido descendente hacia Domaio. Afortunadamente sólo resultó herida, pero no de gravedad, la conductora del coche causante del impacto.

Ayer volvían a encender las luces rojas con este último accidente de tráfico de la conductora que, igualmente, descendía por el carril directo de la Autovía do Morrazo a la autopista.