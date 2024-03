Recuperando a historia das veciñas de Cangas (III)

As fotos cunha breve historia de mulleres veciñas de Cangas prenden en lonas da fachada do consistorio desde hai uns días, unha iniciativa da Concellería de Benestar, Igualdade, Ensino e Muller -que dirixe Leo Gala Torres-, que organiza a terceira parte dun proxecto iniciado en 2021 para desenvolver co alumnado dos centros educativos do municipio. O programa ten como finalidade “a sensibilización e a concienciación sobre o papel das mulleres dirixida a promover un cambio de valores no ámbito educativo e na sociedade”, sinalan as impulsoras desta actividade vencellada á conmemoración do 8-M. Sonia Cordeiro, Maruxa Barrio, María Teresa Miniño, Marisa Núñez Sandra Bastón e o colectivo de redeiras, son, esta vez, as escollidas.

Sonia Cordeiro. / FdV

A proposta foi dirixida aos centros educativos “co obxectivo de que o alumnado traballara sobre unha ou dúas mulleres, ou sobre colectivos de mulleres que naceran en Cangas ou que desenvolveran o seu traballo en Cangas”, explican. Cada centro tiña que escoller sobre que mulleres do pasado histórico da vila ou mulleres contemporáneas ían a realizar o seu traballo de divulgación. A finalidade é que cada centro dera a coñecer e investigara “sobre mulleres que tiveran algún tipo de relación co seu centro ou do lugar onde está situado para ampliar as nosas referentes”, abundan desde o Concello.

María Teresa Miniño. / FdV

Os centros educativos que participaron no proxecto son o Ceip de O Hío, Ceip Nazaret, Colexio Compañía de María, Ceip Espiñeira e IES Montecarrasco. Cos seus traballos realizáronse lonas para expoñer na rúa ao resto da veciñanza ao igual que se realizaron marcapáxinas para distribuír nas bibliotecas e nas librarías. Viláfer e Wells entran este ano na campaña e terán un espazo para visibilizar o traballo de autoras e de libros e contos con perspectiva de xénero, mentres as lonas coas historias destas veciñas estarán expostas na fachada da casa consistorial ata o vindeiro luns, día 11, e logo rotarán polas bibliotecas públicas das parroquias: Aldán, Coiro, Darbo e O Hío.

Lonas coa historia e fotografías de veciñas de Cangas, na fachada do consistorio. / G. Núñez

A historia de Sonia Cordeiro é ben singular. Nacida en Cangas en 1947, “foi persoa valente e atrevida”, e de bo corazón, relatan. Formou parte da comparsa Os Diputados, e tras vestirse de muller nun Entroido “tomou a decisión de mostrarse tal como ela era todos os días do ano, sen facer caso das mofas, ainda que non fixo o tránsito ata que a súa nai faleceu”. Ese paso valente restoulle boa parte da clientela que atendía no quiosco de chapa que rexentou entre a praza de abastos e a Casa da Bola, o que lle obrigou a volver á venda ambulante. Malia iso, Sonia tiña moi boas amizades e mesmo participou nun programa de televisión con Ana Kiro no que contou a súa experiencia. Faleceu o 3 de maio de 2010, e nas súas últimas vontades pediu que na necrolóxica figurara o nome da muller que era. “Foi un exemplo de valentía e coraxe e merece ser recordada como a pioneira que foi, dotando a esta vila de visibilidade e luz”, suliñan.

Sandra Bastón. / FdV

Maruxa Barrio é outra das mulleres destacadas. Nacida nunha aldea de Agolada en 1949, chegou a Cangas en 1976. O ensino público, o galego e o teatro foron tres das súas paixóns, e concebiu a educación pública “como instrumento para compensar as desigualdades sociais”. Participou na vida cultural de Cangas desde a asociación Xiria, e dela foi a idea de que a Mostra de Teatro teña carácter “Cómico e Festivo”.

Marisa Núñez. / FdV

Tamén mestra, e ademais escritora, é Marisa Núñez, nacida en Sarria (Lugo) e asentada en Cangas . Non lle gustaba escribir cando era nena porque rifábanlle por ser zurda nunha época de intolerancia. Pero pola na cabeza xurdían moitas historias, que empezou a escribir e asinar con seudónimos como “Paracrúa” ou “Luisa Morandeira”. Valores como a amizade ou a liberdade son esencia dos seus libros, que van desde a exitosa “A cebra Camila” ata “O Camiño”.

Na mostra tamén figura Mª Teresa Miniño, a primeira matrona titulada de Cangas e que, con 88 anos, aínda colabora con asociacións como Aspamsim. Axudou a nacer a moitas xeracións de cangueses nas súas casas e trala inauguración da Casa do Mar, en 1975, tivo a primeira consulta para atender e orientar ás nais xestantes. En 2009 recibiu un recoñecemento do Concello de Cangas ao seu labor polo Día das Mulleres.

Tamén se recoñece nesta mostra a Sandra Bastón, nacida en 1978 no Igrexario do Hío e vencellada ao sector téxtil. Está ao frente dun taller co selo de Artesanía de Galicia, no que crea obras de moda e complementos, co liño como gran paixón, e imparte cursos de formación a profesionais. “O oficio de tecedeira é o seu medio de vida e con el pon en valor o traballo artesanal desempeñado por moitas mulleres ao longo do tempo”, destacan nesta iniciativa.

Colectivo de redeiras de Cangas. / FdV

Artesanal é tamén o traballo das redeiras, “profesión invisible pero imprescindible en Galicia” para o mantemento das artes e aparellos de pesca. A asociación O Cerco conta con 21 socias e da servizo á ampla flota de toda a ría de Vigo. A súa historia tamén se recupera nesta iniciativa de Igualdade.