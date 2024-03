“Compramos una bobina de tela para hacer mascarillas con mujeres de Domaio”

Moaña fue por unos días el epicentro del coronavirus en Galicia cuando a primeros de marzo registró el primer contagio de COVID del área sanitaria de Vigo y el primer brote en una misma familia. La infeción ya estaba muy extendida en Galicia, aunque sus efectos eran todavía muy invisibles y a día 6 de marzo sólo estaban contabilizados 3 casos. En esa fecha, la mayor parte de los contagios en España se localizaban en Madrid, con 90 casos; País Vasco, 28; Cataluña, con 24; Comunidad Valenciana, 22; Andalucía, 16; La Rioja, 17; Castilla-La Mancha, 13; Castilla-León, 11; Cantabria, 10; Canarias, 8; Extremadura, 6; Baleares, 6; Asturias, 5; Navarra, 3; Galicia, 3 y Aragón,1. Era el momento en el que las mujeres salían a la calle para reivindicar el 8-M y había lemas al coronavirus como “Tu machismo mata más que el coronavirus”. La pandemia sólo asomaba.

El exportavoz del PP de Moaña, Vicente Verdeal hace memoria. Vivió esta pandemia, de la que se cumplen cuatro años, también como empresario afectado del naval. Recuerda que eran 75 operarios dedicados a reparación, transformación y mantenimiento de buques “por lo que, como el resto de las empresas, tuyvimos que mandar a la mayoría de los operarios a un PERTE”. pero como eran una empresa de servicios fundamental “nos quedamos unos 10 operarios para atender esos servicios de mantenimiento de los buques pesqueros del Gran Sol, espaderos y del litoral”. Verdeal estaba entre esos operarios esenciales: “Recuerdo salir de casa a las 05:30 de la mañana para abrir el taller y no cruzarme con ningún coche, recuerdo cruzar Vigo para ir a diversos puertos para ver trabajos en los barcos y tampoco cruzarme a ninguna persona. Me daba mucha impresión porque me parecía cómo si estuviera en una película de ciencia ficción “.

Como otras firmas y con la intención de ayudar, asegura que su empresa adquirió dos bobinas de tela y 10 cajas de gomas y con la colaboraciónd e la Asociación de Mulleres Poza da Moura de Domaio, al igual que mujeres voluntarias, se pusieron a confeccionar 5.000 mascarillas: “Una vez confeccionadas las llevamos a esterilizar y entregamos 1.000 al Concello; las restantes a las iglesias, tiendas y asociaciones de vecinos”. Ahora que está tan de actualidad la trama de las mascarillas y de quienes vieron en e llas un negocio, Verdeal, recuerda con sinceridad cómo aquel gesto fue su “grano de arena por el bien común”.

Fue un momento en que todas las manos eran necesarias para producir unas mascarillas con las que, de forma socorrida, protegerse boca y nariz. Después llegarían las higiénicas y FFP2, de protección garantizada. pero toda la ayuda era buena.

Araceli Gestido: Gestido: “Traballaba en Cerqueiro e as medidas deron resultado”

Araceli Gestido durante la pandemia en una visita a Guimarães. / Cedida

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), estaba alejada de la política cuando estalló la pandemia en 2020. Cinco años antes, en 2015, había renunciado a su cargo como concejala en el Concello de Moaña y trabajaba en el sector del transporte de viajeros, en las oficinas de la empresa de autobuses Cerqueiro, en Cangas. Recuerda que aquella época, como todos, la vivió con “bastante angustia. Aplicábanse por lei uns servizos mínimos moi reducidos”.

Reconoce que trabajando de cara al público había miedo a contagiarse y que uno, a su vez, contagiara a otros compañeros. “Por sorte nada de esto pasou na empresa e as medidas que se aplicaron con disciplina deron resultado, pois tivemos un índice moi baixo de enfermos”.

Como en buena parte de las empresas, en esta del transporte de viajeros también se llevó a cabo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Asegura que se trabajaban pocas horas por semana durante los peores meses hasta que comenzó el curso escolar siguiente.

A nivel personal, recuerda que en su casa disponen de una terraza común en el edificio y que llevaron el confinamiento en familia muy bien.