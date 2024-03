Colorido para iniciar la Semana da Muller.

El viernes se celebra el Día Internacional de la Mujer. En Moaña ya comenzaron las actividades gracias a la inauguración, el sábado, de la exposición de pintura a cargo de la artista Laura Rúa. Se puede ver en el local de la Asociación de Mulleres de Moaña. Este colectivo organiza también una charla sobre la historia de las mujeres en la villa y una fiesta el sábado

La euforia de comprar lo privado

Esta euforia que se desata para que con el erario público se compre patrimonio privado ya se dio en su día y no salió del todo bien. A veces se compró y no se supo qué hacer con lo adquirido y en otras ocasiones fue un dispendio que las arcas municipales no se lo podían permitir. Después vino el Plan de Ajuste de Montoro, el plan de pago a proveedores y todas las prohibiciones que siguieron.

El desdén hacia los técnicos públicos que impera ahora

También se viven unos momentos en los que se desdeña a los técnicos municipales, por mucho que sean del cuerpo nacional de habilitado. Es algo que ahora mismo puso mucho de moda el alcalde de Ourense, Pérez Jácome, que tiene a secretaria, interventor y tesorero con una cruz muy grande, algunos alejados de su trabajo. Y todo por hacer informes que no coinciden con la opinión de quien manda. Si se mantiene esta tendencia, la democracia estará en peligro, porque ellos son los garantes de que aplique la ley en los Concellos, donde la mayoría de los alcaldes y concejales son unos recién llegados, sin apenas conocimiento de la administración. La Política importa, y mucho. Pero también la ley.