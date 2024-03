Moaña exige que el futuro centro de salud “no solo sean cuatro paredes”

Decenas de moañeses acudieron ayer a la llamada de la Mesa da Sanidade para participar en la 118ª concentración semanal consecutiva exigiendo el regreso a la vila del servicio de urgencias centralizado en Cangas desde abril del 2020, así como el refuerzo de las ambulancias en la comarca y que se cubran todas las plazas de médicos en la Casa do Mar. En estos momentos hay una vacante en el turno de tarde además de una baja de larga duración que no se ha reemplazado. La voz cantante de la protesta la llevó Daniel Costas, actuando como alcalde accidental este fin de semana. El resultado de las elecciones autonómicas del pasado 18 de febrero no desalentó a los vecinos que acuden “aunque llueva o sople el viento fuerte” a estas concentraciones semanales, a pesar de que las quejas contra el gobierno del PP en la Xunta de Galicia son la constante en las mismas.

Costas se refirió al avance de las obras del futuro centro de salud en Sisalde, del que ya se puede ver su base y que avanza pese a la sucesión de temporales. Asegura que si se construye esa dotación “es gracias al pueblo de Moaña, que invirtió en comprar los terrenos”, defiende también que mantener las protestas es esencial porque el centro de Sialde no pueden ser solo paredes. Tiene que tener facultativos y servicio de urgencias.

La Plataforma da Sanidade espera que la villa no se vea “castigada” por su presión

Criticó duramente la inversión de la Xunta en los conciertos con hospitales privados “cuando lo normal es reforzar los hospitales públicos de referencia” y cargó contra las derivaciones de los concertados a centros gestionados directamente por el Sergas “que cada vez son más frecuentes entre los pacientes de Moaña”. El regidor accidental gritó que Moaña es el pueblo que “demostró más dignidad para lograr la sanidad que se merece”, en referencia a la cantidad de semanas de protesta por la atención primaria.

El vecino Amable Santos leyó un poema en la concentración mientras que el portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral, pidió a los responsables de Sanidade “conciencia” para aceptar las demandas sostenidas durante tantas semanas. Aseguró que esperaba que no “castigasen” a la villa sin ciertos servicios médicos en la localidad “solo por estar aquí protestando cada semana”.