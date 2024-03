Como caído del cielo

La primavera ya se anuncia, y entre chaparrón y chaparrón descansa el paraguas. El de la foto, al pie de la iglesia, parece esperar, un tanto abatido, a que algún devoto lo rescate al salir de misa.

Chapapote insuficiente

Me dicen vecinos de un vial de Cangas beneficiado por el plan de bacheos municipal que en toda la semana no han visto el despliegue y que, por lo visto, cuando llegue el aglomerado, si llega, no dará más que para tapar algunos agujeros. Pues no haré de portavoz del Concello, pero sí es cierto que ya advirtieron que el pichi contratado da para lo que da, que no se trata de asfaltar sino de parchear, y que la empresa, por razones de adherencia, no trabajará bajo la lluvia.

Empanadas y vino en Coiro

Cualquier asamblea vecinal se digiere mejor con un pincho al final. En Coiro lo saben y los comuneros predican con el ejemplo. Con evidente éxito e invitación a la tertulia, vista la de ayer.