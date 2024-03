Bueu desafía a la lluvia y quema por fin al Paxaro do Mal Agoiro

Si el Paxaro do Mal Agoiro de Bueu esperaba que desde el cielo le llegase un indulto en forma de lluvia... se llevó un buen chasco. Concello y el comité del Entroido decidieron desafiar a las previsiones meteorológicas y aguantaron hasta el último momento para intentar celebrar el desfile que pone el broche al carnaval bueués. Para desdicha del pobre pájaro y para alegría de vecinos y comparsas el recorrido pudo celebrarse y el Paxaro do Mal Agoiro acabó envuelto en llamas en la playa de Banda do Río.

El Entroido de 2024 ha sido probablemente el más largo de la historia de Bueu, con dos aplazamientos en el desfile. Uno debido a las elecciones autonómicas del 18 de febrero y el segundo por el mal tiempo. Ayer la comitiva se puso en marcha de manera puntual, con salida a las 17.00 horas desde el entorno del Centro Social do Mar. Se intentó agilizar la marcha para evitar que algún chaparrón aguase la fiesta. La lluvia solo hizo acto de presencia durante una parte del recorrido, cuando la procesión transcurría por la calle Pazos Fontenla. No fue un chubasco intenso y el desfile continuó hasta Banda do Río.

A pesar de los dos aplazamientos y de la amenaza del cielo el Paxaro do Mal Agoiro tuvo un entierro de lo más concurrido y animado. Se notaba que había muchas ganas de fiesta y que la población quería despedir el Entroido de la mejor manera posible. Poco después de las seis de la tarde la marcha llegaba a la playa de Banda do Río y el icónico emblema del carnaval de Bueu, que fue elaborado por el artista local Tino Resille, era pasto de las llamas mientras el público se protegía de la lluvia con paraguas.

Con el Enterro do Paxaro do Mal Agoiro se entregaron los últimos galardones del Entroido de Bueu, decididos por un jurado con representación del Concello y de colectivos. En la categoría individual los premios fueron para Sandra Pérez y María del Mar Soage; en agrupaciones de entre 3 y 15 componentes, el primero fue para Estrellas del Póker y el segundo para Rex-pectaculares; en conjuntos de más de 15 integrantes, el primero fue para A Sociedade da Neve, el segundo para Espaciales y el tercero para Asociación Cultural Amigos dos Rapaces. La categoría de parejas quedó desierta y en la de comparsas de Bueu el primer premio fue para Os do Pinsel, el segundo para Os Kantaclaro, el tercero para As Tinta Femia y el cuatro para As Faltriqueiras.