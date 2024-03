Bueu cierra hoy su Entroido con el Enterro do Paxaro do Mal Agoiro

Bueu cierra hoy su Entroido 2024 con el desfile del Enterro do Paxaro do Mal Agoiro. El fin de fiesta está previsto para las 17.00 horas, con salida desde el entorno del Centro Social do Mar. Tras un recorrido por el centro urbano el desfile concluirá en la playa de Banda do Río, donde se quemará la figura. El Concello ha decidido mantener de momento la actividad, aunque pendiente de la evolución meteorológica.