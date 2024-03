“Un artista necesita ás para voar e raíces para non esquecer o lugar de onde vén ”

A céntrica cafetaría Jonkon, en Bueu, acolle ata o 15 de marzo a exposición “Sobre debuxar, fiar e habitar”, da artista bueuesa Nerea Cordeiro. É a súa primeira exposición individual, nunha traxectoria que xa conta cun bo feixe de premios e recoñecementos: seleccionada para formar parte da exposición “Novos Valores” do Museo de Pontevedra nas edicións 2020, 2021 e 2022; escollida para o XIII Encontro de Novos Artistas na Cidade da Cultura de Santiago; primeiro premio no IX Certame de Arte de Adicam; primeiro premio na categoría “Fotografía, debuxo ou gravado”, na Edición Extraordinaria dos Premios de Arte do Consello Social da Universidade Complutense de Madrid; ou dous galardóns no certame “Xuventude Crea” da Xunta de Galicia en 2022 e 2023, entre outros. Máis recentemente vén de ser seleccionada no XXVII Concurso de Propostas de Axuda á Creación Visual da VEGAP en Madrid (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos).

–Xa ten participado anteriormente en exposición colectivas en recoñecidos espazos, pero penso que esta é a primeira individual e amais en Bueu. Que significa para vostede expoñer na súa casa? No acto de presentación falaba dunha especie de volta ás orixes.

–Sempre que me falan de orixe, recordo un comentario que fixo nunha ocasión un profesor que tiven durante a carreira. El dicía que para crecer, un artista precisa de dúas cousas: ás e raíces. Ás para voar, aprender e descubrir novos escenarios que enriquezan o propio; e raíces, para non esquecer nunca o lugar de onde se vén. Así é como me gustaría pensar nesta exposición. Non se me ocorre mellor lugar para a primeira individual que a miña casa, rodeada de familia e amigos.

Nerea Cordeiro (Bueu, 1999) vive e traballa entre Galicia e Madrid. Cursou o grao de Belas Artes pola Universidade de Vigo e logo trasladouse á Madrid para cursar un máster en Investigación en Arte Contemporánea na Universidade Complutense. Actualmente, forma parte do Programa de Doutoramento da mesma institución.

–Elixiu como título “Sobre debuxar, fiar e habitar” e reúne os seus dous últimos proxectos artísticos, bautizados como “Cidades telaraña” e “Figuras de cordas”. A que fan referencia eses títulos?

–Ao meu proceso de traballo e a elementos clave que forman parte do mesmo. En case todas as obras realizadas, o debuxo é o gran protagonista, como xénero e linguaxe artística escollida. Pero trátase dun tipo de debuxo moi característico, profundamente influenciado na súa forma pola idea da “rede”, en especial, por un tipo de rede natural concreta como a arañeira. De aí, precisamente, o segundo infinitivo empregado no nome da mostra: “fiar”. Porén, o obxetivo final das obras non se agocha no papel. Existe, en case todo o que fago, unha intención de incorporar o espazo expositivo na propia peza; expandido o debuxo, e “habitando”, dalgunha forma, o lugar. “Figuras de cordas” fai referencia ademais, aos textos de Donna Haraway, referente na tese de doutoramento que estou a realizar.

–Que tipo de obra se vai atopar o espectador que se achegue ata esta exposición?

–Vaise atopar un tipo de obra diferente, complexa e próxima ao mesmo tempo. Nela mestúranse linguaxes artísticas diversas: dende debuxo a gravado, até intervención espacial. Unha obra que incide na importancia do lugar e o territorio, e que nalgunhas ocasións, sitúa o público nunha posición intermedia entre o espazo real que está ocupando fisicamente, e o espazo ficticio que amosa a propia obra.

–Precisamente un deses proxectos [“Figuras de cordas”] vén de ser seleccionado pola VEGAP, en Madrid, dentro das súas prestixiosas Propuestas de Ayuda de a la Creación Visual. Que significa que a súa fose unha das 20 propostas escollidas?

–O de VEGAP é un dos maiores recoñecementos que obtiven na miña carreira até o de agora. Ademais, da inmesa alegría e orgullo que supón acadar algo así, tamén é un impulso enorme, tanto no persoal como no ecónomico para seguir traballando, creando e avanzando neste ámbito.

A artista bueuesa Nerea Cordeiro, onte, na terraza da cafetaría Jonkon. / Gonzalo Núñez

–Esas “Figuras de cordas”, son un proxecto xa rematado ou aínda está traballando nel?

–“Figuras de cordas” é o título da miña tese de doutoramento, que investiga, precisamente, sobre como os espazos expositivos e de traballo poden servir como material dentro da obra. Baixo esta premisa constrúese todo un proceso, do que van xurdindo diferentes resultados. A pequena peza que se amosa nesta exposición é o primeiro deles; fala de Bueu e da miña casa. No caso da VEGAP, estase a construír outra composición, que seguindo a mesma liña estética e simbólica, toma inspiración dos anos que vivín en Madrid.

–Nesta exposición conta ademais coa colaboración do Museo Cristóbal Gabarrón, un dos artistas españois máis recoñecidos a nivel mundial e cunha fonda relación con Bueu. Como se artellou esta colaboración?

–O apoio e recoñocemento das institucións como o Museo Cristóbal Gabarrón é de vital importancia. Sen elas, non serían posibles este tipo de iniciativas, que fóra do persoal, parécenme de vital importancia de cara a activar o panorama cultural contemporáneo dunha vila como a nosa, Bueu. O Museo non dubidou en vincularse ao proxecto en canto llo propuxemos, brindáronnos a súa axuda nos momentos máis necesarios.

–Que novos proxectos ten para o futuro máis próximo?

–A verdade é que, se todo vai ben, o futuro máis próximo pinta moi bonito. En primeiro lugar, continuarei traballando na tese, que é a columna vertebral que sostén todo o demais. Tamén, vou a ter un par de exposicións colectivas cun grupo de investigación co que estou colaborando en Madrid, tanto en Alcalá de Henares no mes de abril, como no Escorial en setembro. Evidentemente, está a VEGAP, na que continuo traballan-do, e que tamén se amosará en Madrid a finais de ano. Por aquí, por Galicia, estamos a preparar cousas, traballando por facer máis exposicións indviduais que reúnan o meu traballo de forma máis extensa. E, por suposto, continuarei coa documentación para novas convocatorias e premios.