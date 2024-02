El baile gallego, una terapia para todas las edades

Dentro de la Escuela de Adultos del IES Rodeira, en Cangas, se organizan varios talleres, uno de ellos es de baile gallego, que imparte Carmiña Pérez, mujer que lleva la danza en sus venas y que vela de mil maneras porque los bailes no se pierdan. A sus 85 años, Carmiña Pérez, tomó las riendas del citado taller de baile hace once años. Ella dirige, corrige, baila y manda en un grupo de 12 mujeres, la mayoría entradas en años, que decidieron aprender el baile gallego; ese que admiraron y que nunca se atrevieron. Otras, sin embargo, ya habían sido alumnas de Carmiña Pérez , por esas escuelas de baile que creó por todo el municipio de Cangas.

El grupo de mujeres aprende baile gallego en el IES Rodeira. | // FDV / Juan Calvo

Aunque es abierto a hombres, solo acuden mujeres a esta escuela. Los varones se ocupan de tocar la gaita y el tambor: Celestino Juncal y Jesús País, mientras que la pandereta es cosa de Ruth Froufe. Es el primer año que en el pabellón de Rodeira, donde se celebra el taller, cuentan con música en directo para ensayar. Antes lo hacía con música enlatada, puesta a todo volumen para que el eco del pabellón no impidiera a las mujeres seguir los pasos de esa muñeira o aquella jota. Este grupo de mujeres que acuden a clase de baile gallego está entre los 44 (Rocío González) y lo 71 (Chus Fernández). Comenta rocío que a ella le gustó siempre mucho el baile, que ya lo practicaba de joven. Para todas es entretenimiento, pero también salud: una manera de mantenerse en forma, sin ser despiadado con el cuerpo. El grupo está muy unido, tanto que ya tienen algunas que otras actuaciones. Acostumbran a ir a algún cumpleaños al geriátrico de Aldán y también a bodas, donde bailan en la puerta de la iglesia, donde bailan la danza del ramo, que después s se entrega a la novia.

“!Tino, vai!”, da la voz Carmiña a su gaiteiro Celestino, que prefiere que le llamen Tino. Carmiña está pendiente de la filas, de que los brazos no caigan. “Diste mal la vuelta” reprimenda Carmiña de forma suave a unas entregadas alumnas. Una se queja de que le cueste memorizar los pasos, que no va tan rápida como sus compañeras. La que tiene más práctica, aquella que fue ya de joven a clase con Carmiña, le manifiesta que no, que esa es la impresión que tiene ella, pero que desde fuera se ve distinto. Ellas bailan como el suave resbalar del otoño.