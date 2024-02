Es A Xunqueira, en estos días de lluvia y viento intenso.

La tranquila playa de A Xunqueira aparecía estos días de temporal enfurecida con todo el mundo. El mar se puso bravo estos días y no había paraguas que aguantará la altimísima velocidad del enojado viento.

¿Y la transparencia en esas factuas que se pagaban a medios digitales de A Coruña?

Pasó el mandato y no sabemos aún nada de aquellas facturas que había pasado el anterior gobierno local para hacer frente a pagos a determinados medios de comunicación digitales que tenían como ámbito de referencia A Coruña. A lo mejor eso es la transparencia de la que algunas hablan. Y, tal vez, ese sea el sistema de fiscalización que aplican ahora también. Ay,! Ay!, Ay.! que no se gana para disgustos. Por cierto, que ahora tocan las negociaciones para aprobar el presupuesto municipal. Se abre un proceso de tensión, que habrá que ver lo que aguanta. Porque igual que no entran unas se van otras. Todo muy difícil de equilibrar. Sujeto más al pegarse el tortazo que al consenso, que cuenta con una buena fama inmerecida. Esto se puede comprobar de aquí a Lima.

La FEMP llega tarde últimamente

Por cierto. Que a los de la Federación Española de Municipios y Provincias ya les vale. Que ganas de avisar el lunes por la mañana o el fin de semana a los concellos para que organicen minutos de silencio. Los concellos más pequeños tienen dificultades en preparar con rapidez el acto que las víctimas a las que se quiere homenajear merecen.