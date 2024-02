Las tapas que más gustaron

El salón de plenos de Cangas acogió la entrega de los premios de la última Feira da Tapa, organizada por la Asociación de Restauradores (Areca) con 12 establecimientos, del 24 de enero al 4 de febrero. Las tapas “Entre fronteiras”, ”Do mar e da corte” y “Guau bao de panceta” se alzaron con los diplomas.

“Recuperamos los niveles de antes de la pandemia”, manifiesta orgulloso el presidente de la Asociación de restauradores de Cangas (Areca), Gustavo Soliño, a la hora de hacer balance de la última Feira da Tapa, cuyos premios o diplomas entregó ayer, en un acto en el salón de plenos, junto al concejal de Turismo, Noel Malvido. El certamen se celebró del 24 de enero al 4 de febrero, y en su éxito dice que también influyó que coincidieron muy buenas condiciones del tiempo. Precisamente su tapa “Do mar e da corte”, servida en su local Pandemillo, fue una de las galardonadas, junto a la ofrecida por la Taberna A Comanchiña, bajo el nombre de “Entre fronteras” y la de la Taberna O Alboio “Guau Bao de panceta”.

En esta Feira da Tapa participaron doce locales: Taberna O Alboio, Sol Poniente, Pandemillo, Airiños, Habelas Hailas, Buxaina, Restaurante La Curva, Naveira, Boliños, Taberna A Xomanchiña, Restaurante Kunkos y Chandarme.

Taberna O Alboio (calle San Xosé) ofreció la mencionada “Gua bao de panceta de porco” confitada, con encurtidos, verduras y salsa; el Sol Poniente (rúa Antonio Nores) presentó “Pan de festa”, un bollito de pan brioche relleno de calamar con salsa romesco; y el restaurante La Curva, en la bajada a Nerga, su “Lacón.com”, con crema de patata, migas de chorizo y espuma de grelos. Nabeira, en la estación marítima, participó con un “Saquiño de polbo” con cebolla caramelizada y queso San Simón.

“Do mar e da corte” fue el nombre del falso ravioli de nabicol relleno de panceta, langostino a la brasa y caldo con el que endulzó paladares el Pandemillo, de Coiro; el Airiños lo hizo con los “Pucheiriños de mar” a base de garbanzos, almejas y langostinos; el Boliños, en Vilariño, sirve “Bao de lacón con grelos” y cacheira cocida al vapor con crema de kimchi de grelos; y la taberna A Comanchiña, en la calle Alfredo Saralegui, con la premiada “Entre fronteiras”, a base de jabalí mechado, crema de castañas y salsa de ostras.

Gustavo Soliño reconoce que después de tres ediciones un tanto descafeinadas por la pandemia, se ha logrado llegar a los niveles de antes del COVID y la feria resultó bien. Otra cosa es el sector, que dice que pasa momentos de picos de sierra, un día muy bien y después dos semanas mal. Reconoce que el mal tiempo con la sucesión de borrascas desde octubre, también está influyendo en estos picos.

Nuevo festivo en el Entroido

Como hostelero cree que habría que hacer cambios en los dos festivos que tiene Cangas a lo largo del año y pensar en hacer uno en el Entroido para revitalizar el pueblo. Aunque sabe que le pueden llover las críticas, cree que dos festivos religiosos en Cangas no deberían realizarse y apuesta por buscar cambios en este sentido. En su opinión el lunes del Cristo, en pleno agosto, no tiene sentido y la hostelería trabaja igualmente, sea o no festivo. Por eso que apostaría más por un festivo en Entroido, incluso ir al festivo del Entroido en toda Galicia. Claro que el lunes del Cristo es toda una institución que rinde honor al patrón de Cangas.