La persona disfrazada que lanzó el bote de humo al cuartel de Moaña se identifica

La Guardia Civil ha concluido y archivado la investigación que se había abierto por el lanzamiento de un bote de humo y explosión de petardos ante la puerta del cuartel de la Guardia Civil de Moaña, en la urbanización de O Rosal. Ocurrió durante la celebración del pasado Entroido en el municipio cuando era el día en el que las comparsas celebraban la fiesta por este barrio, en concreto el lunes 12 de febrero.

Desde el departamento de comunicación de la Guardia Civil confirman que efectivamente se iniciaron gestiones porque hubo testigos del lanzamiento a la altura del cuartel, pero no se produjeron daños. Añaden que una vez que se iniciaron las gestiones, apareció una persona adulta identificándose como miembro de una comparsa que se responsabilizó “sin mala intención” del lanzamiento y que se hacía cargo de los daños.

“Precisamente por haberlo hecho así, las diligencias se archivaron porque no hubo daños”, tal y como confirman en la Comandancia por un suceso que, sin embargo, había provocado bastante malestar en el cuartel ya que fue en la misma jornada en la que en todos los municipios de toda España se había guardado un minuto de silencio por los dos guardias civiles muertos en Barbate, en Cádiz, arrollados por la tripulación de una narcolancha. Lo cierto es que el lanzamiento del bote de humo y los petardos, además de hacerlo a una institución de las fuerzas del orden, se llevó a cabo sin valorar bien el día que se hacía, aunque en Entroido, pero con los cuarteles de toda España de “luto” por la muerte de dos compañeros en servicio en Barbate y muy sensibilizados proque tampoco en el municipio se había llevado a cabo el minuto de silencio que había convocado la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp). La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, explicó que no hubo ningún otro motivo más que la convocatoria les había llegado en domingo y cuando la vieron no tuvieron tiempo en organizarla, como tampoco tuvieron tiempo ayer con la convocatoria de la Femp por las víctimas en el incendio del edificio de Valencia. Santos sí dejó claro su total apoyo y condolencias a la Guardia Civil por la muerte tan trágica de los dos agentes. Con el archivo del caso, la Guardia Civil también demuestra cuándo algo sancionable debe seguir adelante y cuándo no.