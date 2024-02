Moaña responde a las dudas de Comesaña sobre lo que piden: “Recuperar las urgencias ya”

Cerca de cumplir cuatro años sin urgencias, desde que la Xunta las trasladó a Cangas con la pandemia, Moaña no cesa sus concentraciones semanales para recuperar este servicio, exigir el refuerzo de las ambulancias para O Morrazo y que se cubran todas las vacantes del personal sanitario. Así lo manifestó la alcaldesa de Moaña y presidenta de la Mesa Local da Sanidade de este municipio, Leticia Santos (BNG) en la concentración de ayer ante la Casa do Mar con la que los vecinos cumplieron 117 semanas consecutivas de movilización y que la regidora reconoció que no tiene visos de parar.

“Debemos estar aquí le guste o no al presidente Xunta y al conselleiro de Sanidade, García Comesaña; la situación en Atención Primaria en Moaña es peor que hace cuatro años y esa situación no puede ser callada, ni menospreciada, sino denunciada y aquí estamos los vecinos, Concello y plataformas para denunciarlo”.

La única alusión a estas últimas elecciones autonómicas por parte de la alcaldesa fue recordando la visita del conselleiro durante la campaña para participar en un acto en Aldán, en el que dijo que no sabía lo que quería Moaña, por lo que Leticia Santos alzó la voz para, ante los vecinos concentrados, “decírselo claro. Queremos la vuelta de las urgencias ya, el refuerzo de ambulancias para O Morrazo y la cobertura de las vacantes del personal sanitario para que tengamos quien nos atienda. Creemos en el sistema público y aquí estamos a pesar de que digan que no entienden lo que queremos, sin dar un paso atrás en la defensa de la sanidad pública”. Los vecinos reaccionaron coreando la consigna ¡Escoita Comaseña urxencias para Moaña!: “Ahora le quedará más claro al conselleiro”, dijo la alcaldesa, que intervino en compañía del presidente de la Plataforma de defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral. Dijo que esperarán a que tomen posesión en la Xunta para ver si les conceden la entrevista por la que llevan esperando dos años.

Ferral leyó un escrito de la Asociación galega para a defensa da sanidade pública en el que dice que la victoria del PP el 18-F supone una “amenaza” para la supervivencia del sistema sanitario público gallego y que había que incrementar la lucha contra las medidas privatizadoras con propuestas alternativas.