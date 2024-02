El Concello de Bueu, pendiente de Intervención para pagar la subvención a la Protectora

El gobierno local de Bueu achaca a problemas de tipo técnico el retraso de nueve meses en el pago de la subvención a la Protectora de Animales do Morrazo, colectivo que anunció que no recogerá más perros en ese municipio hasta que no se le abone el dinero adeudado. El ejecutivo buenense asegura que el pasado mes de noviembre se remitió una propuesta de pago a Intervención, y que corresponde ahora a este departamento municipal informar y autorizar la misma. Al mismo tiempo, asegura que ya existe una previsión económica para el nuevo convenio del año 2024.

“Es cierto que existe un retraso que no es de nuestro agrado, y que no se trata de una situación nueva, pero estamos haciendo todo lo posible para desbloquearla”, señala el alcalde buenense, Félix Juncal, que apunta como dificultades añadidas la tardanza en recibir la documentación justificativa por parte de la Protectora y el hecho de estar a caballo entre dos ejercicios económicos, los de 2023 y 2024.

Pago directo o tramitación adicional

De hecho, la justificación de los últimos tres meses del pasado año llegó en enero, y es ahora Intervención quien debe decidir la fórmula elegida para abonar la ayuda, si se puede realizar directamente o si se requerirá de alguna tramitación adicional, como podría ser que las facturas entrasen en un reconocimiento extrajudicial de crédito.

El futuro convenio, dentro del Plan de Subvenciones

En todo caso, Juncal envía un mensaje de tranquilidad y asegura que tanto desde la Concellería de Deportes, Saúde e Benestar Animal de Ricardo Verde como desde la de Facenda, Subvencións e Contratación Pública de Xosé Leal “se ha hecho todo lo que se debía. El trabajo está hecho y aún así seguimos intentando acelerar los trámites”. En cuanto a la firma del nuevo convenio, el regidor recuerda que la aportación a la Protectora de Animales do Morrazo se ha recogido ya dentro del Plan Estratégico de Subvenciones de 2024, con una ayuda directa que asciende a los 9.000 euros.

El colectivo hizo público su malestar por haber percibido únicamente el pago correspondiente al primer trimestre de 2023, quedando pendientes los otros tres trimestres. La Protectora asegura que ese dinero es básico para su funcionamiento y anunció que no recogería animales en Bueu hasta solucionar el problema.