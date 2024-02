AV afirma que no hay nada personal en sus votaciones y que mantiene la misma conducta que cuando era gobierno

Alternativa dos Veciños (AV) afirma que no hay nada de personal en lo votado en el último pleno de Cangas respecto a las facturas, que aplica la misma fiscalización que cuando gobernaba su única concejala, Victoria Portas, y lo hacía bajo las siglas de ACE. Dice que si en el mandato anterior ciertos gastos no se pasaron por sobrepasar el gasto o no estar debidamente justificados, no lo van a hacer ahora. Insiste en que AV aceptó solamente los gastos debidamente justificados.

También explica que en el año 2023, año electoral, su gobierno realizó una inversión de 500.000 euros aproximadamente, derivada –dice– de su gestión en búsqueda de recursos a través de programas, haciendo que el endeudamiento del Concello fuera igual a 0 euros, dejando libres las cuantías del presupuesto para gastos corrientes. Pero añade que la deuda que presenta el gobierno actual asciende a 1,3 millones de euros en el año 2023, donde 215.348,57 corresponden a los cinco primeros meses del año, principalmente referidos a mantenimiento de calderas, extintores, facturas de la luz... “que o novo goberno non quixo pagar adiantando outros pagos dos meses de agosto, setembro, outubre...”.

En contra de gastos de Cultura

Mantiene AV que votó en contra de ciertos gastos de Cultura, no de todos, lo que demuestra que no existe nada personal en el voto. “Aplicamos la fiscalización idéntica a cuando teníamos el gobierno. A Concellería de Cultura tiña autonomía na súa área e o que se solicitou no anterior pleno foi o Estado de Contas público das Festas do Cristo do 2022 e 2023 e outros gastos da mesma concellería saltándose por completo o trámite de contratación marcado para a administración local, porque se triplicou o presuposto que tiña. O mesmo sucedeu coas facturas informáticas que se pagaron a unha empresa, 412.523,16 euros, sen xustificación e sen contrato” . La edil de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal, ya explicó que eran pagos por horas extras a una misma empresa a la que el gobierno anterior había contratado los servicios de informática. La edil de Cultura, Aurora Prieto, ya recordó la semana pasada que la firma en el mandato anterior la tenía la alcaldesa.

AV afirma que va a continuar con la misma línea. Habla de que en su gobierno hubo transparencia y seriedad en la gestión del dinero de los vecinos. Por último, apunta que no va a ceder a chantajes o extorsión, vengan de donde vengan.