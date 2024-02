Las últimas comparsas

Los que que no tuvieron oportunidad de vivir el Entroido de Cangas en sus calles o en su carpa, con poca actividad la verdad en estas pasadas fiestas de carnaval, lo pudieron hacer ayer en el Auditorio municipal Xosé Manuel Pazos Varela, en donde se celebró un festival solidario a favor de la Asociación de diagnosticad@s de cáncer de mama (Adicam). La concejala de Cultura, Aurora Prieto, destacó la importancia de contribuir siempre que se puede con Adicam, cuya presidenta, Olga Sotelo, agradeció el apoyo que reciben y que es fundamental para poder desarrollar todas las actividades de apoyo a las personas con cáncer y a sus familias.

Aurora Prieto y las integrantes de Adicam, ayer, en el auditorio. / Santos Álvarez

Adicam antepuso de nuevo ayer la sonrisa a los contratiempos, como siempre hace, y lo consiguió de la mano de todas las comparsas que actuaron en solidaridad con esta asociación. Estaban previstas las actuaciones de Repunantes, Kantaclaro, Tinta Femia, Os do Pinsel, Vou non Bou, Anim odo, Follas Novas, As Faltriqueiras, Os de Sempre y Marcha Local.

El auditorio se llenó y se vivió una noche de gran ambiente en el que las comparsas supieron poner la nota de humor con sus disfraces y coplas.

Todavía hay Entroido en la comarca ya que debido a las malas condiciones meteorológicas previstas para hoy, el Concello de Bueu ha aplazado el Enterro do Paxaro de Mal Agoiro, que se iba a celebrar hoy, y se ha programado para el día 3 de marzo.

Sin Madamas e Galáns en Meira

El Entroido que no tiene suerte este año es el tradicional de Meira. La organización, a cargo de la Asociación Meiramar-Axóuxeres, ya lo tuvo que aplazar el domingo 11, debido a las malas condiciones del tiempo, y no lo pudo celebrar al domingo siguiente, cuando sí lucía sol, debido a las elecciones autonómicas. Así que lo aplazó para hoy, pero la lluvia ha llevado a la organización a cancelarlo. Habrá que esperar al próximo año para disfrutar del baile de Madames e Galáns.