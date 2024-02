Salva la vida tras saltar con su vehículo la mediana de la autovía en Domaio y volcar

Una mujer, de 25 años salvó ayer la vida en un accidente de circulación en Domaio, que testigos presenciales califican de “descomunal”, cuando circulando por la Autovía do Morrazo (AG-46) en sentido de VIgo a Cangas perdió el control de su coche, saltó la mediana y quedó volcado, supuestamente tras dar vueltas de campana, en el carril hacia Vigo. Pasadas las 05:30 horas de la madrugada un particular alertaba a los servicios de emergencias 112 Galicia de que un vehículo había volcado en el kilómetro 3, de la AG-46 a la altura de Domaio.

Esta persona no sabía determinar si había personas atrapadas en el interior del coche siniestrado. El 112 se encargó de alertar al 061, así como a los Bomberos do Morrazo, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local. Una vez en el lugar, los Bomberos certificaron que había una persona en el interior del vehículo, no atrapada pero con lesiones en la cabeza e incapaz de salir, por lo que se estabiliza el vehículo y se realizan cortes en pilares para abrir un hueco y extraer con tablero a la víctima, de 25 años. Esta persona, única ocupante del vehículo, fue trasladada al hospital.

Testigos que presenciaron el accidente aseguran que el coche “voló” por la mediana. En un principio había dudas de si había más personas dentro del vehículo. La conductora habría dado positivo en las pruebas de alcoholemia que realizó la Guardia Civil, según la Policía desplazada al lugar.