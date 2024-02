Lo que tiene de hermoso, lo tiene también de científico.

Es un fenómeno de la luz que nos atraer a todos. Sabemos de memoria cómo se produce, que es algo científico, estudiado desde hace muchos años, pero siempre nos deja con la piel de gallina.

El relevo del PP que ya comenzó

El relevo en el PP de Cangas se está produciendo. En el último pleno pudimos ver como era la nueva parlamentaria salida de las urnas en las últimas elecciones autonómicas, Dolores Hermelo, quien asesoraba a ediles de su grupo sobre el tono de las intervenciones y, se supone, también del fondo. Mientras, el que aún sigue siendo líder de forma oficial, José Enrique Sotelo, se sentaba en su asiento, sin que su voz se escuchara más allá de su bancada. Se trata de realizar, dicen, una transición traumática. Porque el PP tiene memoria y recuerda lo que sucedió cuando Sotelo anunció que se iba al principio de su mandato 2011-2015, provocando una guerra interna de la que salió la excisión de José Luis Gestido, que en las pasadas municipales regresó al rebaño. Y parece que esta vez el plan, discreto eso sí, no le está saliendo mal. Hay que recordar que el objetivo final de Dolores Hermelo no es el de diputada del Parlamento de Galicia, sino la de alcaidesa de Cangas, que le faltó poco para serlo, no crean. Si el PP hubiera conseguido la mayoría absoluta, Sotelo gobernaría un tiempo y Dolores Hermelo otro. Parece que en esta ocasión el PP está haciendo bien el relevo, sin movimientos internos que puedan ponerlo en peligro y que mermen la capacidad del partido.

