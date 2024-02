Millán confirma que sí se firmó el convenio de uso del Bosque Encantado y reprocha a Abalo

Después de muchos años en silencio, la ex alcaldesa nacionalista de Cangas, Clara Millán (2007-2011) sale al paso de las declaraciones del ex concejal de Urbanismo en esa misma etapa, Mariano Abalo (hoy fuera de la corporación y que pertenece a AV, partido que tiene solo una representante en la corporación municipal). Y lo hace porque quiere desmentir las manifestaciones de Abalo en las que aseguraba que, al final, no se había formalizado el convenio de uso por tres años entre el empresario y dueño de Promalar y del Bosque Encantado, Juan Lago, y el Concello de Cangas.

Clara Millán se refiere al citado ex concejal de ACE como el innombrable y alude a que tal vez el citado convenio pueda estar en su archivo personal, porque Abalo era una persona propensa a llevar documentación para casa. “Quiero recordar que cuando salió del gobierno tripartito de aquella época yo me hice cargo del área de Urbanismo y tuve que cerrar todos los expedientes porque muchos desaparecían, entre ellos el que firmó con los propietarios de Massó. Quiero recordar que no solo se firmó el convenio por el uso de la Finca de O Conde, hoy conocida como Bosque Encantado, sino que se mantuvieron reuniones con el arquitecto César Portela en las dependencias del Concello, no en locales con nombre de terminal de aeropuerto, como él y sus amigotes estaban acostumbrado. Y se celebraron para darle un uso turístico y de ocio al lugar”, mantiene Clara Millán

También señala la ex alcaldesa nacionalista que había un anteproyecto que contemplaba la recuperación de A Lagoa, el campo de criquet, la recuperación de árboles singulares y la limpieza de caminos, entre otras actuaciones, así como también se pretendía recuperar para uso turístico y restaurar el castillo.

La exregidora local quiere dejar claro que cuando hace mención al convenio de Massó que se perdió es al que el propio Mariano Abalo acordó con los propietarios y que ella pudo ver, pero que después desapareció. Tambiénes cierto, a partir de que ella se hizo con la concejalía de Urbanismo del Concello de Cangas, tras marchar ACE del gobierno, se ocupó instalar armarios con cierrre en todo el departamento de Urbanismo, que son los mismos que ahora se utilizan.