Graduados en la edad de oro de la vida

“Estos dos o tres meses se me pasaron rápido y he aprendido muchas cosas que no se estudiaban en mi infancia”, confiesa Ramona Martínez Novas, una de las cuatro personas usuarias de la residencia de Aldán (Cangas) que han obtenido el “diploma en Humanidades” a través de la Senior University, impulsada por la Fundación DomusVi en colaboración con la Universidad de Barcelona. Celebra una iniciativa en la que ha aprendido Historia Contemporánea, Geografía, Arte, Música o Literatura, “una experiencia muy grata que volvería a repetir”, y anima a engancharse a los estudios desde edades tempranas: “Aconsejo a todos los jóvenes que estudien, que no pierdan la oportunidad” de ganar conocimientos y también un título que a ella le llega con 63 años, una hija y dos nietos que “son los motores de su vida”, como apunta Alicia, la psicóloga del centro que los ha acompañado en todo el proceso de aprendizaje.

Mujer de carácter –“soy Tauro”, ilustra–, Ramona lleva solo unos meses viviendo en DomusVi Cangas. Nació en Marín, aunque toda la vida ha sido “un culo inquieto” que le ha llevado por varios países, desde Francia o Suiza hasta Argentina, o ciudades españolas como Vigo, Barcelona o Madrid, casi siempre en trabajos de cocinera o vinculados con la hostelería, relata. Eso sí, su corazón es “merengue”, recalca mostrando el bolso estampado con el escudo madridista. Y esa afición futbolera le viene de joven, pues llegó a jugar en equipos de Pontevedra, Vilagarcía o el Mayador, de Vigo, cuando el fútbol femenino aún estaba en pañales. La escuela solo la pisó hasta los 14 años, edad a la que emigró con su hermana a Francia y estudió un año más para sacar el graduado y ponerse a trabajar. Ahora, atada a una silla de ruedas desde hace una década debido a la esclerosis múltiple que padece, celebra haber participado en este proyecto formativo porque le gustan la historia, la literatura y todo lo que suponga un aprendizaje. “Su universidad fue la vida, y ahora puede obtener el título que la vida nunca le dio”, celebran en DomusVi.

La universidad de Ramona Martínez Novas fue la vida, y ahora podrá obtener el título. / G. NUÑEZ

Este proyecto pionero que fomenta la vida activa y permite que las personas mayores puedan ampliar sus conocimientos y mejorar sus capacidades cognitivas, Ramona lo ha compartido con el vigués José Luis Solano Pérez, que falleció hace un mes, con solo 60 años, tras completar las clases. Deportista activo hasta que la enfermedad se lo permitió, “siempre participó en los proyectos que se le proponían y este le hizo especial ilusión porque quería graduarse”, desgrana la psicóloga del centro, y recalca que “siempre fue un buen estudiante y compañero en la residencia, muy querido por todos”.

“La Senior University nos ayuda a empoderar a los residentes cultivando y activando su mente y, sobre todo, manteniendo y mejorando sus capacidades cognitivas, lo que repercute de forma directa en su estado de ánimo”, aseguró un directivo de DomusVi, Antonio Martínez, en el acto de graduación de 35 residentes de toda España –la mayoría con edades entre 70 y 95 años– que se celebró el jueves en el aula magna de la Universidad de Barcelona y que contó con una representación de los diplomados vía telemática, aunque ninguno de los residentes en Aldán. A través de un programa académico, las personas mayores “cultivan y activan su mente para mejorar sus capacidades cognitivas y su autoestima, potenciando el uso de las nuevas tecnologías y las relaciones sociales”, y recalcan que este programa “empodera a las personas mayores, quienes asumen, en todo momento, el rol de estudiantes universitarios” cursando las asignaturas de Historia, Música, Historia del Arte, Geografía y Literatura”.

José Álvarez Pérez es un hombre muy activo y participa en todo lo que se hace en la residencia. / G. NUÑEZ

De sonrisa casi perenne, José Álvarez Pérez es otro de los protagonistas de esta historia que constata que la edad no es impedimento para seguir sumando experiencias y conocimiento. Es del municipio de A Cañiza, tiene 60 años y lleva casi dos residiendo en DomusVi Cangas. Fue pocos años a la escuela, “lo justo para aprender a leer y escribir”, pues formaba parte de una familia donde no abundaban los recursos y los siete hermanos tuvieron que espabilar desde pequeños para ayudar en casa con los trabajos del campo y buscarse la vida. Con el tiempo se casó –y enviudó hace 21 años–, trabajó como albañil y tuvo un hijo, con el que mantiene buena relación, subrayaba ayer a mediodía, mientras esperaba a que viniera a recogerlo en Aldán para pasar el fin de semana en familia.

José es hombre muy activo, “se amaña a todo y se le da bien cualquier trabajo”, como reconocen sus compañeras y también el personal de la residencia. Hace manualidades, anima las fiestas o cultiva la huerta, a la que saca sus mejores frutos, y con estas habilidades ha logrado varios diplomas que apenas le dejan hueco en las paredes de la habitación para colgar el de “graduación” en la Senior University que recibirá en los próximos días. “Ya le haré un sitio”, sonríe alzando los hombros, parco en palabras pero expresivo en los gestos. Participó en el proyecto porque le gusta la idea de poder graduarse, ya que de joven no pudo hacerlo. Su hijo también lo animó a ello y ahora podrá mostrarle a él y a los amigos la foto con la banda que lo acredita colgada de los hombros.

Ángela Lemos estudió con ilusión para que sus hijos y nietos se sientan orgullosos del diploma. / G. NUÑEZ

Orgullosa del título está también Ángela Lemos González, una canguesa de 65 años que lleva tres en la residencia de Aldán y que ayer vistió sus mejores galas en verde fosforito para hacerse la foto con sus compañeros de promoción Ramona y José, y con Alicia, psicóloga del centro. Fue a la escuela hasta los 14 años y luego empezó a trabajar en el mejillón por las noches, porque por el día tenía que ayudar a su madre a hacer las tareas de casa. Se casó y tuvo dos hijos, a cuyos cuidados se dedicó desde entonces. Lleva viuda cuatro años y añora por momentos lo perdido, aunque no pierde las ganas de seguir haciendo cosas y aprovechar el tiempo que le queda por delante, de ahí que se apuntara al proyecto en el que acaba de graduarse, explica con vehemencia y sin ahorrar palabras sobre otros asuntos que le interesan relacionadas con el vecindario de Cangas o con su afición por el fútbol, con el Celta como equipo de sus amores.

Ayer, ataviada con su estola universitaria, Ángela desgranaba los pormenores del vídeo de la graduación, en cuyo montaje aparecen directivos, personal docente y fotos de los estudiantes, los de DomusVi de Aldán incluidos. No le da llegado el día en que le entreguen el diploma que acredita su formación y poder mostrárselo a sus familiares y conocidos, de los que augura que se sentirán orgullosos y podrán celebrarlo, amiga como es de hacer fiesta. “Es una experiencia muy bonita y, si me dejan, repetiré”, anuncia en la edad de oro de la vida.