Los dueños de Noria 4 se plantan en el pleno y exigen a toda la corporación una solución al derribo de sus pisos

Por poco, el pleno de ayer no se convierte en otro contratiempo escénico para el gobierno local, que se come el conflicto de los edificios Noria 2 y Noria 4, sobre los que hay sentencias firmes de derribo y orden de ejecución de sentencia. Los propietarios, como habían anunciado, se presentaron en el salón de plenos para presionar al gobierno a que adopte una postura capaz de solucionar su caso, que no es otra que no se tiren los edificios.

De manera excepcional, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) permitió que los propietarios hablasen antes de comenzar la sesión, una sesión que estaba conformada con más de 20 puntos en el orden del día. Así que la regidora dio la palabra al portavoz de los dueños de los pisos de la calle Noria. Habló en tono sereno, sin ánimo de reventar nada y recordando que llevaban muchos años de lucha, tanto judicial como negociando con el concello una solución. Recordó que hace años un abogado experto en temas urbanísticos hablaba de estos casos de la calle Noria y tres más, el edificio Pintos, en Bueu; la colina de Vigo y el de Fenosa en A Coruña. Mencionó que a estas alturas los tres últimos estaban solucionados sin que ningún edificio tuviera que ser derribado. Así que el portavoz pedía soluciones. Aseguraba que él no era técnico y que no las tenía, pero que debían ser los políticos locales quienes las encontraran . “Si en los otros casos se pudo, aquí también. Pedimos a toda la corporación que os unáis por el bien del pueblo de Cangas, que se ofrezca una solución efectiva, porque estamos hartos de palabras bonitas. Además, fue el Concello de Cangas quien permitió que el edificio esté ahí levantado”. Su intervención se cerró con aplausos por parte de los demás propietarios.

De inmediato, la alcaldesa tomó la palabra. Dijo que reiteraba el compromiso del gobierno de solucionar el problema, que era algo que preocupaba. Sus palabras fueron cortadas por algunos de los asistentes recordándole que esas eran las palabras de siempre, las que ya no quería escuchar. Aseguraron que el problema no se resolvía por falta de voluntad del Concello, por mucho que insistiera la alcaldesa Araceli Gestido en recordar que se trataba de un problema difícil y que se estaban dando pasos para solucionarlo. Fue entonces cuando algunos de los propietarios exigieron que dijeran cuáles eran esos pasos, porque no los conocían.

La alcaldesa consideró que la petición de los afectados había quedado explicada y anunció que el pleno iba a comenzar. No gustaron estos modelos a algunos propietarios, que consideraron que se les estaba echando del pleno, que se reían de ellos. Araceli Gestido tuvo que recordar las horas que el gobierno dedicó a los vecinos y dijo que la crítica tendría que venir si alguna vez desde el gobierno no se atendieran las citas que pedían, algo que nunca había ocurrido.