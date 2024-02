A comarca honra a Rosalía

Tal día como o de onte, pero do ano 1837, nacía Rosalía de Castro, probablemente a figura máis universal da cultura galega. Desde hai anos o 23 de febreiro está instaurado como o Día de Rosalía para homenaxear a poeta e onte Bueu, Cangas e Moaña uníronse a estas celebracións ao redor da autora de “Cantares gallegos”.

Concerto no salón de actos do colexio de Beluso. / G.N.

Moaña conta en Domaio cun centro cultural que leva o nome de Rosalía de Castro e alí concentráronse as homenaxes. Primeiro cunha ofrenda floral que contou coa colaboración da Asociación de Mulleres Poza da Moura e coa música de Iván Costa. Logo foi o turno de María Faltri –de Faltriqueira– que xunto ao músico hispanocubano Reynier Aldana presentou o seu proxecto artístico “Os Cantares de Rosalía”. Os actos remataron coa actuación da Asociación Charaviscas de Domaio e das Cantareiras Arco da Vella. En Cangas, a concelleira de Normalización Lingüística, Lucía Docampo, leu no pleno de onte un texto da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega na honra de Rosalía. Polo PP, Isabel Figueiras lembrou que a primeira excursión de nena foi a casa de Rosalía e negouse a que ningún partido se faga eco de Rosalía en propiedade.

Exposición na biblioteca do colexio de Beluso. / G.N.

En Bueu, un grupo de exalumnos do colexio de Beluso e fundadores do grupo Novos Ventos acudironao centro para ofrecer un concerto ao final do recreo. Pola tarde, no Centro Social do Mar o grupo Trémola Teatro representou o contacontos “A miña historia”. Previamente a Concellería de Cultura aproveitou esta efeméride para a presentación do poemario “831-urb”, de Manuel López, que gañou o Premio de Poesía Johan Carballeira do ano pasado.