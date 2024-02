Cangas se une para nombrar hijo adoptivo a título póstumo al doctor Benigno Villoch

En pocos asuntos en los últimos tiempos, la corporación municipal de Cangas demuestra unanimidad para sacarlos adelante. Pero ayer lo consiguió la propuesta de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cangas para nombrar hijo adoptivo a título póstumo al que fue jefe de servicio del centro de salud de Cangas, el doctor Benigno Villoch Salgueiro, fallecido en trágicas circunstancias en octubre pasado tras sufrir un accidente cuando realizaba senderismo de montaña en el pico del Espigüete, en Palencia. Aunque natural de Gondomar y vecino de Vigo, la empatía de Villoch, “simpático, divertido y generoso, un brillante médico y un extraordinario jefe de servicio”, como le definieron sus compañeros, dejó una gran estela en Cangas, sobre todo por su gestión en la pandemia del COVID, y así se volvió a reflejar ayer en el salón de plenos de Cangas. Los cinco grupos políticos BNG, PSOE, EU, PP y AV votaron todos a uno para iniciar ese expediente de reconocimiento al médico en Cangas.

Benigno Villoch. / Fdv

La alcaldesa, Araceli Gestido, leyó la propuesta de la Agrupación de Voluntarios de Protección que ya el 14 de enero había intentado la aprobación en pleno, pero se excluyó del orden del día al surgir dudas sobre si la propuesta había sido trasladada previamente a la familia, una duda que el presidente de la agrupación, Cesáreo Coya, se encargó de despejar.

En la exposición de motivos, tal y como leyó la regidora, los voluntarios de Protección Civil destacaron la necesidad prioritaria de la sanidad y que las personas que se dedican a ello muchas veces no cuentan con todos los recursos, que Villoch siempre defendió la sanidad pública y desde su puesto como médico y como jefe de servicio del centro de salud hizo visibles las carencias de dicho centro, de su PAC de urgencias y del centro de salud de Aldán y consultorio de O Hío cuando estaba operativo. Recuerdan que con la llegada del COVID, Villoch fue un referente para tomar las primeras medidas para proteger a la población y era una persona “na que todos/as pousábamos os ollos para que nos guiase á hora de facer labores preventivas e loxísticas”. Recuerdan las reuniones del comité de crisis en el Concello y cómo animaba a seguir en los peores momentos: “Era el o que arrincaba un sorriso cando non había material para os sanitarios nin para o persoal na rúa”. Y cuando los que estaban en la calle cayeron contagiados “foi quen de conseguir citas para que nos fixeran unha PCR. Antes do SMS era él, coa súa chamada o que nos proporcionaba na maioría das veces o alivio das falsas alarmas”. Y qué decir de los cribados, cuando solo se hacían en los hospitales, logró que se realizaran en Cangas. “Foi un baluarte, un exemplo na xestión do brote do COVID na residencia de Aldán”. Recordaron también al anterior alcalde, el fallecido Xosé Manuel Pazos, al frente del Concello en la pandemia con el que “fixo unha xestión mestra, buscando fórmulas para apoiar sanitariamente ao persoal da residencia e proporcionando material esencial”.

La alcaldesa agradeció la iniciativa de los voluntarios y cedió la palabra al resto de miembros de la corporación. La concejala de AV, Victoria Portas, que sucedió a Pazos y trabajó con Villoch, señaló que el año del COVID parece que queda lejos y que en poco tiempo “nos olvidaremos de lo que vivimos”, pero fue una situación compleja, tanto en el centro de salud como en el concello, sin directrices, y en los centros educativos. Demostró pena por tener que recordarlo, le definió como una gran persona y gran amigo, siempre bromeando, resolviendo la falta de material en el COVID y “chivándonos” de lo que pasaba en la residencia. Recordó también en lo que le gustaba insistir de que una buena sanidad no sólo es tener buenos medicamentos, sino saber cuidarnos y elogió su valentía cuando en una reunión en Vigo con responsables de sanidad, no se calló ante sus superiores por la falta de recursos. “Se te quiere y echa de menos”, finalizó Portas.

Los portavoces de los demás grupos mostraron su apoyo, como Iria Malvido (PSOE), Aurora Prieto (IEU), o Antón Iglesias (BNG), que indicó que se sentían incapaces de hacer una justificación mejor que la que hizo Protección Civil”. Por su parte, Francisco Soliño (PP) añadió que ser hijo adoptivo (como en este caso) o predilecto, como se hizo con la señorita Massó o con Bernardino Graña, es la mayor distinción y que como a ellos, se haga también un reconocimiento a la persona.

Charla sobre hábitos saludables en el centro de salud de Cangas. / Fdv

Charlas sobre hábitos saludables en el centro de salud

José Gestido Santomé, que trabajó codo con codo con Benigno Villoch en el centro de salud de Cangas, es ahora el nuevo jefe de servicio y sigue los pasos de su antecesor en cuanto a la reivindicación de la necesidad de que se construya el nuevo centro de salud o Centro Integral de Salud (CIS) en la localidad y la importancia de educar en salud. Precisamente esta semana tuvieron lugar dos actividades divulgativas en estas dependencias, la primera de ellas sobre “Cuidados a pacientes dependientes” y la segunda sobre “Etiquetado Nutricional y Compra saludable”.

José Gestido Santomé, ante el Centro de Salud de Cangas. / Gonzalo Núñez

Estos talleres en grupo fueron impartidos por el Equipo de Enfermería a Domicilio (ESAD) y la nutricionista del centro, que forman parte del plan formativo del recién creado Grupo de Actividad Comunitaria del centro de salud de Cangas, del que forman parte también las matronas y el resto de enfermería del centro.

El objetivo de este grupo, tal y como señala el jefe de servicio es promover hábitos saludables o enseñar a pacientes y cuidadores a tomar decisiones que mejoren el control de sus patologías, así como resolver dudas o compartir experiencias entre usuarios, de manera participativa y en pequeños grupos de pacientes, seleccionados por el personal clínico del mismo centro des alud.

Estas dos actividades fueron las primeras llevadas a cabo en este año, pero ya tienen programadas otras doce para los próximos meses, hasta junio. Se abordarán el etiquetado nutricional de los alimentos, los cuidados a pacientes dependientes, diabéticos, la obesidad o dudas sobre el tratamiento con sintrom. Algunas de las actividades se realizarán en el propio centro, pero también habrá charlas en los colegios por las matronas sobre salud e identidad sexual, así como otras también en el Concello.