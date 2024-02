El mal tiempo concede una "vida extra" al Paxaro do Mal Agoiro de Bueu

El mal tiempo le da un poco más de vida al Paxaro do Mal Agoiro de Bueu. El desfile que cierra el Entroido de Bueu estaba previsto para este domingo a partir de las 17.00 horas, pero debido a las adversas condiciones meteorológicas que se prevén se acaba de aplazar una semana. Hasta el domingo 3 de marzo.

El Comité do Entroido, en el que están representados Concello, comparsas y Anpas, se reunió a la vista de las previsiones meteorológicas para el fin de semana y acordó su aplazamiento hasta el siguiente domingo. En realidad este es el segundo cambio en la fecha del Paxaro do Mal Agoiro. Inicialmente tenía que celebrarse el domingo 18 de febrero, pero la convocatoria de las elecciones autonómicas para esa misma jornada obligó a buscar una fecha alternativa. El Comité do Entroido decidió que fuese el 25 de febrero para que todo el mundo pudiese celebrar la despedida del carnaval bueués, aunque ahora será necesario esperar una semana más.