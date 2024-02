La cara más dulce del Entroido, en el Centoleira.

La Asociación Cultural Novos Ventos de Bueu celebró ayer el primero de los cuatro obradoiros “Doces de Entroido” que ha organizado en las cocinas del restaurante Centoleira en Beluso, dirigido por personal propio y el profesor del instituto de hostelería “Carlos Oroza”, Jorge Verdeal. Todo un placer para los paladares que puedan degustar esas filloas, bica normal y de Trives, flores fritas, orejas o cañitas rellenas. El éxito de estos obradoiros es grande y las plazas se agotan rápido. Hoy es el segundo de los cursos y los dos siguientes se celebran jueves 29 de febrero y viernes 1 de marzo, igualmente a las 18:00 horas.

¿Qué pasarán con las nuevas plantas frondosas en el futuro disuasorio de San Lourenzo?

La plantación de 25.000 especies de frondosas para convertir la Autovía do Morrazo en el primer corredor verde de Galicia y potenciar su capacidad de cortafuegos, va tan rápido que ayer los trabajadores de Seaga ya estaban en Domaio. Lo que no sabemos es qué pasará con las especies que se vayan a plantar en el enlace de San Lourenzo, en donde está prevista la construcción de un aparcamiento disuasorio. No creo que a Ethel Vázquez se le escape este pequeño detalle, no nos tiene acostumbrados después de la faraónica obra del desdoblamiento del corredor en Autovía que tan magistralmente gestionó.

Cangas necesita de la risa

No ganan para más batallas en el gobierno local de Cangas, aunque no por ello la regidora, Araceli Gestido, pierde su eterna sonrisa con la que afronta todos los atrancos y problemas que se le cruzan en el camino. Veremos hoy como sale del pleno de esta tarde en donde los vecinos de Noria 4 han anunciado su presencia. Ya dijo que la sonrisa era para las personas y la dureza para la administración.