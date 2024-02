Bueu modificará el proyecto de Enleito para incluir espacios a dos alturas a instancias de Patrimonio

El Concello de Bueu modificará el proyecto de acondicionamiento del entorno de la Casa da Música, en el lugar de Enleito, para habilitar espacios a dos alturas, a instancias de la Dirección Xeral de Patrimonio. Es la última de las exigencias del departamento autonómico –expresada en la reunión mantenida recientemente con el edil de Urbanismo, Martín Villanueva, y el aparejador municipal–, y que afecta al muro de contención de cinco metros de altura inicialmente previsto. Se considera que provocaría un fuerte impacto visual y se propone la realización de un muro a dos alturas con un espacio intermedio a modo de bancal. Si bien en un principio la idea no convencía en exceso en el gobierno buenense, el hecho de que la superficie útil sería muy similar ha acabado por convencer a los rectores municipales, cuyo objetivo es poder sacar adelante uno de sus proyectos estrella del Plan Concellos 2023, que cuenta con una dotación económica de 240.000 euros.

La modificación –en la que todavía se está trabajando– supondría la construcción de un primer muro de aproximadamente tres metros de altura, hasta la primera planta de la Casa da Música. Desde allí habría otro tramo hasta la rasante del vial superior. Entre ambos se establecería una plataforma que podría ser utilizada para habilitar un espacio verde e incluso prever un futuro acceso al edificio desde esa primera planta.

A la altura de la rasante del vial no se ganaría tanto espacio como en el proyecto inicial, en el que no solo se aseguraría el talud con un muro, sino que se ganaría espacio en la cota superior, que sería aprovechado para habilitar alguna plaza de aparcamiento. Pero esa pérdida de superficie quedaría prácticamente compensada con la de la plataforma intermedia. En paralelo los técnicos estudian la construcción de una escalera de acceso a esa zona intermedia que partiría desde la cota de la Casa da Música. También se estudia la posibilidad de conectar ese espacio con la zona alta con otros escalones. Y tampoco se descartaría habilitar un tercer acceso desde el vial do Enleito en la zona lateral del edificio. Por el momento todo está en estudio.

Casa da Música de Bueu, con el talud en el que se construirá un muro a su derecha. / FDV

La construcción del muro a dos alturas se une a los anteriores requerimientos de Patrimonio tanto en la zona del cruceiro y la fuente, como en lo referente a los tipos de materiales utilizados. En su momento Patrimonio instó a realizar unas catas arqueológicas en el entorno del cruceiro para comprobar si su base original estaba soterrada, algo que se comprobó en esos sondeos. Todo ello será incluido en un proyecto modificado que deberá ser remitido nuevamente a Patrimonio para que reciba su visto bueno. “Haremos las adaptaciones y correcciones que nos han solicitado, intentando atenernos, eso sí, a la finalidad del proyecto, que es la de dar una mayor seguridad a toda esa zona”, señala el alcalde de Bueu, Félix Juncal. Más allá de esa mejora de la seguridad con un muro de contención en el talud, el plan, recuerda el regidor, persigue la optimización de ese espacio, “para que sea una plaza pública segura y con mayor calidad urbana para los vecinos”.

Aunque el proyecto de mejora del entorno de la Casa da Música es el único de los incluidos en el Plan Concellos 2023 que aún no se ha licitado, Félix Juncal asegura que por el momento no hay problema para cumplir con los plazos de la subvención. “No peligra, pero sí es cierto que una vez remitamos el proyecto a Patrimonio luego tendremos que hacer lo mismo con la Diputación para que avale esos cambios”, afirma. El horizonte que se marca desde el Concello de Bueu es el de licitar esta obra en primavera, siempre y cuando todo vaya según lo previsto.