Cultura celebra o venres o Día de Rosalía cun contacontos

A Concellería de Cultura de Bueu festexa esta semana o Día de Rosalía. O luns tivo lugar no Centro Social do Mar a presentación do poemario “831-Urb”, de Manuel López, que foi o gañador do XXVI Premio Johan Carballeira de Poesía. Para o venres está previsto un contacontos con Trémola Teatro, que presentará “A miña historia”. É unha obra na que a personaxe principal é unha xornalista do século XIX que interactuará coa cativada para dar a coñecer a figura de Rosalía de Castro. Será ás 17.30 horas na sala multiusos do Centro Social do Mar.