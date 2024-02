Vía libre para que las facturas pendientes de pago vayan al pleno de Cangas por urgencia

No las tenía todas consigo el gobierno de Cangas. Había miedo a que las facturas pendientes de pago incluidas en un reconocimiento extrajudicial por el importe de 1,5 millones de euros, que se habían presentado fuera de plazo, no llegaran de nuevo a pleno. Antes, el pleno debía de declarar su urgencia. Y todo indica que, salvo sorpresa, la corporación municipal tenga otra oportunidad de aprobar estas facturas tan polémicas que pertenecen en su mayoría al mandato anterior, aunque entraron también algunas de este gobierno local.

En ese empeño que tuvo la oposición de no mantener la comisión única, que permitía ahorrar dinero al erario público _las asistencias a estas sesiones se cobran_ ayer se celebraron varias sucesivas, entre ellas la que iba a deliberar sobre si se iba a permitir que las facturas pendientes de pago se iban a introducir en el pleno por la vía de urgencia. Y en la comisión salió que sí. Hubo una mayoría que lo va a permitir, quizás porque una parte de la oposición quiera tener un púlpito y un escenario como el del pleno, que se televisa, para gustarse en la crítica, y después votar que no, que no sería la primera vez. Porque lo que sí es cierto es que tanto PP como Alternativa dos Veciños se abstuvieron en la votación del asunto. Es decir, que hasta el viernes, fecha en la que se celebra la sesión ordinaria, no se sabrá si se aprueban o se rechazan de nuevo las facturas pendientes. Hay que recordar que en esta ocasión el gobierno sí que lleva las facturas pendientes de pago de la suministradora eléctrica Iberdrola, que ascienden a 263.962,34 euros.

Por lo demás, también se dio el visto bueno en comisión a la subida del 0,5% del salario de los trabajadores municipales, que se aplica por convenio y que en Cangas tiene que pasar por pleno, por alguna razón. También irá la moción del PP sobre las naves de Ojea y también aquella en la que los populares piden que el Plan Más Provincia de la Diputación de Pontevedra pase por el pleno, cuando las competencias para aprobar proyectos las tiene la junta de gobierno, como quedó demostrado en el anterior mandato. Cesión que el gobierno no está dispuesta a realizar, por mucho que se apruebe en pleno la moción. Y es así porque la junta de gobierno es competente.