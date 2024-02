La Casa do Mar de Moaña sufre otro día sin servicio de pediatría

La atención primaria en el centro de salud de Moaña sufrió ayer un problema que se repite cada cierto tiempo, pero que desde el inicio del 2023 no se había reportado. Y es que la Casa do Mar estuvo durante toda la jornada sin ningún pediatra operativo. La razón es que uno de los profesionales había pedido el día libre y el otro tuvo que realizar una guardia nocturna en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, por lo que no pudo trabajar en horario diurno. Estas guardias son las que están detrás de que varios días cada cierto tiempo la villa esté sin especialistas en medicina infantil. En noviembre y en diciembre esto ocurrió al menos durante tres días cada mes.

Ante la petición de día libre de uno de los profesionales ya no se concertaban citas para ayer, lunes, pero las familias que acudían con la urgencia de algún pequeño se encontraron, en el mostrador de información, con que el personal de servicios generales (PSX) se veía obligado a informarles de que no había pediatra. Eran derivados directamente al propio hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo.

En la protesta por la sanidad realizada en Moaña el pasado jueves se insistió, precisamente, en la necesidad de cubrir las bajas y ausencias de los pediatras cuando ocurran situaciones como la de ayer.