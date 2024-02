Moaña sigue a la espera del desarrollo urbanístico del pazo del Real que compró un brasileño en 2015

“Es una pena, está ahí como un muerto”, asegura el concejal de Urbanismo, Xosé Xoán Melón, sobre el Pazo y finca del Real, en el frente marítimo del puerto deportivo y muelle de pasajeros, que sigue abandonado desde que en 2015 fue adquirido por un inversor brasileño del que en el Concello solo tienen noticias a través de un representante. Nunca llegó a presentarse como el propietario de este inmueble con tanta historia en Moaña, ni a presentar un proyecto de desarrollo urbanístico de sus 8.500 metros, como sí había intentado su anterior titular, la promotora ourensana San Bieito, ni tampoco de rehabilitación. Por eso el concejal asegura que está paralizada, aunque la propiedad sí que desbroza la finca.

Desde el incendio accidental que sufrió el pazo en 2009, el deterioro del inmueble ha ido a más y hoy solo quedan pequeños vestigios de lo que fue el pazo, no tan importante por sus características arquitectónicas –obra del siglo XVIII con añadidos del XIX–, como por su historia, propiedad de la familia del ilustre almirante Casto Méndez Núñez, héroe de la Real Armada Española en la batalla del Callao (1886), cuyos restos mortales llegaron a estar depositados un tiempo en la capilla de la casa hasta su traslado, en 1887 y a instancias del rey Alfonso XII, al panteón de Marinos Ilustres de Cádiz.

Con brotes verdes en la construcción desde 2021 tras la crisis del ladrillo, con dos edificios construidos en O Con y Ramón Cabanillas, licencia para otro en As Barxas, pendiente de permiso para otro en Porta do Sol en Meira y en proyecto la construcción de un edificio de promoción municipal para viviendas sociales en alquiler que albergará el futuro auditorio, Moaña vuelve a poner la mirada en este pazo. La anterior propietaria, Promociones San Bieito, intentó edificar en la finca que había adquirido en 2004, en la época de bonanza del ladrillo. Llegó a presentar varias propuestas de urbanización que se toparon con el rechazo de Patrimonio por exceso de edificabilidad. Durante aquellos intentos estalló la burbuja inmobiliaria y optó por la venta al inversor brasileño, del que el Concello ya aseguraba entonces que no tenía intención de realizar un desarrollo urbanístico. Lo que se trasladó es que la compra obedecía a un mero interés de negocio, aprovechando la bajada de precios en España.

Entrada a la ficna cubierta por la vegetación y con un letro antiguo de cuando se vendía. | //S.Á. / Cristina González

Sin embargo había ciertas esperanzas de que con el paso del tiempo, y ahora que empieza a resurgir la construcción, el pazo recuperara vida. No que solo se urbanizara la finca, sino que se le diera la importancia histórica que tiene. Por el momento no se mueve una hoja. El concejal de Urbanismo, que lleva en el cargo desde el pasado mes de junio, reconoce que nadie se puso en contacto con el Concello y su antecesor durante dos mandatos consecutivos, Odilo Barreiro, asegura que solo se pusieron en contacto por motivos medioambientales, pero no urbanísticos.

El inversor brasileño había adquirido la propiedad después de varias propuestas de convenio de San Bieito, negociadas con el Concello y con Patrimonio, que siempre anteponía la necesidad de reducir la edificabilidad y no crear una pantalla al mar. Así que la última propuesta, para 80 viviendas de promoción privada y 20 de promoción pública, disgregaba los bloques residenciales en tres zonas de construcción con cinco bloques, dos de ellos haciendo ángulo con las calles Méndez Núñez y Navas de Tolosa; otros dos separados con fachada a Navas de Tolosa y un tercero frente a Concepción Arenal.

La finca está en suelo urbano no consolidado y el desarrollo es mediante un plan especial. Según la ficha del PXOM tiene un aprovechamiento lucrativo del 1,2 y aprovechamiento tipo de 10.271,89 metros cuadrados. El 30% de las viviendas a construir estarían sometidas a un régimen protegido y el planeamiento debe tener informe favorable de la Consellería de Cultura y protegerá la casa, la capilla, el hórreo y el palomar que en el plan de Bieito pasaban a ser cesión al Concello.

Urbanismo tramitó 62 licencias más que en 2022

El edil de Urbanismo de Moaña, Xosé Xoán Melón, asegura que el Concello cerró el año 2023 con 443 permisos de licencias, con un incremento de 62 con respecto al año anterior de 2022, por lo que el ejercicio pasado fue buen. Del total de las 443 licencias, 83 fueron para permisos de obra y 360, comunicaciones previas.

El concejal Xosé Xoán Melón. / Fdv

De las 83 licencias de obra, señala que 18 fueron para vivienda de nueva planta, entre las que figura el edificio junto a Sisalde, con 33 viviendas, que acaba de recibir la licencia de primera ocupación por parte del Concello. Respecto a 2024, el concejal se muestra optimista porque en enero se incrementaron las solicitudes de licencia de parcelamiento y otro dato es que se ha solicitado licencia para otro edificio de 14 viviendas en As Barxas. Añade que también está al alza la adaptación de bajos para viviendas. Las viviendas de uso turístico también afloran en Moaña como en el resto de municipios gallegos. En la última junta de gobierno de enero se dio cuenta del proyecto de ejecución de licencia para la modernización de un edificio para apartamentos turísticos en la bajada al muelle de Domaio, en Palmás.