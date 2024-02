El gobierno de Cangas estudia sacar a concurso el contrato del SAF solo por un año

El gobierno local sigue trabajando en sacar adelante el pliego de condiciones para la contratación del Servicio de Axuda No Fogar. Y este análisis de la situación del mercado, no se descarta realizar una contratación por el plazo de un año. Hay dos ventajas. Por una parte, el gobierno local tendría las manos libres para contratar, sin la necesidad de pasar por el pleno de la corporación municipal, donde no tiene la mayoría y se arriesga a que la oposición vote en contra solo para mantener el controvertido pulso con el gobierno. Por otro lado está en que las empresas prefieren el contrato de un año, porque tienen presente lo que ocurrió estos años atrás en los que aumentaron Índice de Precios al Consumo (IPC) y el contrato, al segundo año, quedó prácticamente obsoleto. De hecho, fue lo que pasó en Cangas estos años atrás, lo que hizo que la empresa que tenía adjudicado el servicio quisiera desprenderse del contrato. El que maneja el gobierno local, concretamente la concejala de Servicios Sociales, Leo Gala, se eleva a 1,2 millones de euros.

También manifestó al mencionada edil nacionalista que ahora mismo está en contacto con los servicios técnicos de la Diputación de Pontevedra con el propósito de elaborar el estudio de gastos que está pendiente ante de volver a llevar a pleno el inicio del expediente del Servicio de Axuda No Fogar. El citado informe puede inclinar la balanza hacia un año de contrato o dos, como se hacía en Cangas habitualmente. Pero también es cierto que cada vez más municipios de Galicia sacan el contrato solo por un año, de lo que no parece quejarse el sector, al contrario. Claro que el proceso burocrático, que es largo y complejo, se tendría que repetir cada año. Es el prácticamente el único hándicap que tiene esa modalidad que estudia todo el gobierno municipal.

A quien le sentaría mal esta opción sería a la oposición, que no tendría oportunidad de bloquear la contratación o la de establecer sus propias condiciones.