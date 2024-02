Feijóo desembarca hoy en Cangas en el mitin central del partido en el auditorio

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, estará hoy en Cangas en el mitin central de los populares de este municipio, que se celebra a las 19.30 horas en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela. Estará acompañado por el presidente provincial, Luis López y el portavoz local del partido en Cangas, José Enrique Sotelo. No está contemplada, en principio, la intervención de la candidata en el puesto número 9 de la lista por la provincia de Pontevedra y concejala, Dolores Hermelo.

Los populares siguen así su calendario de mítines. Ayer en Moaña, la secretaria provincial, Luisa Piñeiro, participó en un acto en el club de jubilados de Moaña, acompañada por la conselleira en funciones Fabiola García, el portavoz del PP local, Javier Carro; y la candidata Iria Charlín. Pidió el apoyo masivo para Alfonso Rueda para que siga presidiendo la Xunta. Dijo que el PP es la mejor opción “fronte a un Bloque que, como se ve neste Concello, saca o peor da política e só busca enfrontamentos e confrontación e nunca solucións para os veciños”.

Recordó que el compromiso del PP con Moaña “é medible e non opinable”, ya que cifró las inversiones de la Xunta en esta legislatura en 40,6 millones de euros en infraestructuras, aportaciones municipales para obras y servicios y ayudas para actuaciones en los sectores de empresa, comercio, hostelería y mar. Insistió en la implicación del PP con el sector del mar y lamentó los ataques, y el abandono del PSOE y del BNG, que solo se preocupan,dijo, cuando salta alguna cuestión que puede sembrar la polémica para tratar de arañar algún voto, como se vio en el arrastre, la mejilla y en el reciente vertido de pélets, en el que no les dolieron prendas de iniciar una campaña de críticas y desprestigio de los productos del mar motivando unha caída de las ventas. No hay que olvidar el origen del portavoz Javier Carro, bateeiro de profesión. Piñeiro insitió en que para el PP el sector del mar tiene una gran importancia “e identifícanos”.