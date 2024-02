El PSOE habla en Cangas de maltrato y desprecio de la Xunta a O Morrazo

Hubo confusión con las agendas y José Ramón Gómez Besteiro no estuvo en el Auditorio Municipal de Cangas, porque así dictaba su plan del día. Pero estuvo la candidata número 1 por la provincia de Pontevedra, Elena Espinosa y el secretario provincial del PSdG PSOE, David Regades, además de la teniente alcalde del municipio de Cangas, Iria Malvido.

Elena Espinosa destacó que José Ramón Gómez Besteiro como presidente Cangas dejaría de ser invisible para la Xunta de Galicia. El 18-F será un día de felicidad porque habrá con quien hablar en el gobierno de Galicia y acabará el desprecio para todos los vecinos, no solo de Cangas, sino de todo O Morrazo, con un Besteiro conocedor de las demandas históricas de este pueblo”. Añadió que el 18-F estaba en juego que las personas jóvenes de O Morrazo no tengan que seguir marchando de su tierra para trabajar y anunció la recuperación de políticas como la construcción de vivienda protegida, que con el ex presidente socialista, Emilio Pérez Touriño, estaba por encima de las 2.000 anuales; una iniciativa que desaparecieron con Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda.

David Regades hizo hincapié en la estrategia del PP para convertir a la Xunta de Galicia en un bastión de enfrentamiento constante con el Gobierno del Estado y con los concellos. “Todo o ruido posible para non facer frente aos problemas, para non atender as súas competencias e culpar a outros. Es aquí, en O Morrazo, donde el maltrato de la Xunta es especialmente visible”.

Por su parte, Iria Malvido manifestó que a partir del 18-F habrá interlocución para construir el Centro de Salud Aldán-O Hio,en los terrenos cedidos por el Concello al Sergas. Anunció un estudio para separar las redes de las aguas fluviales de las fecales y mencionó que Cangas era un ejemplo de las políticas del Partido Popular, con concejalas que aspiran a se diputadas y que no tiene palabra, cuando pactan una coa y al salir por la puerta hacen otra.