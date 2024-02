Vecinos de O Hío: “Todo lo que se hizo en el atrio para el tiro á chave tuvo permiso del cura”

Vecinos de la parroquia de O Hío aseguran que todos los trabajos realizados en el atrio de la iglesia parroquial para jugar al “tiro á chave” fueron consentidos por el cura y el Arzobispado de Santiago de Compostela. Aseguran que la decisión, ahora, de impedir practicar este juego en terrenos de la iglesia obedece a una queja de un vecino al cura, porque dice ahora que le molesta el ruido, “cando él xogou moito tempo con nós”, comenta uno de los habitantes de O Hío.

Comentan que no es cierto que el párroco basara su decisión en el abuso que supuestamente habían hecho los vecinos del atrio, haciendo rellenos de tierra. Están convencidos que eso no tuvo nada que ver, porque siempre se hizo todo con el visto bueno del párroco. “Cuando se echó tierra, una parte fue hacia la zona que no forma parte del atrio, pero que pertenece también a la Iglesia. Ahí fue cuando hubo una queja de un vecino. Los vecinos queríamos construir ahí un parque infantil y teníamos también el visto bueno del párroco, pero no sabemos porque esta iniciativa no fue adelante”.

Los vecinos de O Hío, sobre todo los del lugar de O Iglesario, saben que ayer el Arzobispado de Santiago de Compostela estuvo realizando preguntas por la zona, para saber con exactitud la envergadura del problema y si había enfrentamiento con los vecinos. Estos siguen confiando en que el párroco y el Arzobispado cambien de opinión y permitan jugar al “tiro a chave” como antes. “Aquí xogamos moitos campionatos en nunca pasou nada. Ninguén protestou. Por eso é complicado entender agora a decisión da Igrexa. Un cambio de postura que non o esperabamos”.

Si el cura o el Arzobispado no cambian de opinión, la situación aún se crispará más. Y es que desde la dirección de la Asociación de Vecinos de Nerga se oponen a que se ceda al Concello de Cangas un terreno en Cruz de Castro para practicar este deporte, como también se opone la Asociación de Vecinos de Vilariño. Próximamente tendrá lugar una asamblea de la asociación de vecinos de Nerga, donde hay posturas contrapuestas y algunos vecinos hablan ya de mucha tensión en el ambiente”.